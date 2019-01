Surnadal møter Sunndal borte

Tysdag offentleggjorde Norges Fotballforbund oppsettet for den første av to kvalifiseringsrundar til NM i fotball for herrar 2019.

Surnadal er blant laga som kvalifiserte seg gjennom ligaplasseringa i fjor, og no ventar bortekamp mot naborivalane Sunndal for Webjørn Holten sitt mannskap.

Holten er storfornøgd med oppsettet:

– Dette er eit fantastisk oppsett, det blir artig å møte dei. No når det ikkje blir seriekampar mot Sunndal i år, er det knallbra at vi får ein ordentleg kamp mot dei cupen. Vi gler oss, seier han.

Sunndal slo Surnadal i begge seriekampane i 2018, men i cupsamanheng har surnadalingane slått dei raudkledde naboane tre gonger på rad:

I 2014 vann Surnadal heile 5-0 heime på Amfi Park, medan det året etter vart 2-1-seier etter ekstraomgangar. I 2016 sikra to mål av Stein Todalshaug Surnadal avansement med 2-1-seier på bortebane.

I fjor spelte blåtrøyene heime mot Eide og omegn i første kvalifiseringsrunde, og den gongen enda det med 1-2-tap etter baklengsmål på overtid.



Andre kampar med lag frå 4. divisjon Nordmøre og Romsdal:



Emblem – Averøykameratene

Åndalsnes – Kristiansund FK

Sunndal – Surnadal

Tomrefjord – Eide/Omegn

Elles er det verdt å merke seg at Orkla tek imot Meldal på heimebane. Kampane i 1. kvalifiseringsrunde til NM skal spelast innan 24. mars.



Trykk her for å sjå heile oppsettet.



Surnadal Idrettslag er medlem av Trollheimsporten.