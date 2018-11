Surnadal med tre strake seire

Surnadal var overlegne fra start til slutt i kampen mot Tynset, og vant til slutt med ti mål. Etter en tøff start på sesongen hvor Surnadal utelukkende møtte topplagene, har de nå begynt å samle poeng.

- Jeg har hele tiden vært trygg på at poengene ville komme etter hvert. De beste lagene i avdelingen er veldig gode, mens vi har god sjanse mot resten. Nå kan vi ta juleferie med 7 poeng etter 9 kamper, og det er vi greit fornøyd med, sier trener Mari Vattøy.

I søndagens bortekamp scoret kantspillerne til Surnadal hele 16 mål.

- Vi løp rett og slett i fra de unge spillerne på Tynset i dag. Elise Einum, Oda Bredesen og Ingvild Berg herjet på kantene, og kontret inn mål etter mål. Alle spillerne våre gjør en god innsats i dag. og bidrar med sitt til at vi kan reise hjem med 2 nye poeng, sier Vattøy.

D4 har nå spillefri frem til 4. januar.

Kampfakta Tynset - Surnadal 20 - 30 ( 8 - 17 )

Sara Reiten

Ane Lyngstad

Elise Einum 7

Johanne Vattøy Sæther 4

Kristin Lundemo Solli 1

Kine Bjørseth 5

Sara Forslund

Line Mogstad 2

Hanna Saksen 2

Ingvild Berg 5

Oda Bredesen 4

Hjemmetap for Rindal

Rindals 5. divisjonslag staret bra i søndagens hjemmekamp og ledet 3 - 1. Et kvarter ut i kampen gikk Lensvik opp i ledelsen for første gang på stillingen 3 - 4. Gjestene ga aldri fra seg ledelsen, og kunne gå til pause på stillingen 7 - 9. Utover andreomgangen ble Lensvik for sterke for Rindal som rykket i fra i målprotokollen. Lensvik vant til kampen med ni mål. Rindal ligger på 4. plass på tabellen med 7 poeng.



Godt oppmøte fra publikum setter alltid en ekstra spiss på kampene, sjøl om jubelen er høyest når hjemmelaget skårer mål!



De unge dommerne fra Støren og Klæbu hadde en god kamp.

Neste kamp for Rindal er førstkommende torsdag. Da skal de møte Surnadal 2 til lokaloppgjør i Surnadal idrettshall.

Kampfakta Rindal - Lensvik 14 - 23 ( 7 - 9 )

Jorunn Kvande

Marit Mogset 1

Marina Reitan 5

Ana Pimentel 2

Mette S. Aasen

Maren Trønsdal Lund

Arnhild Bergheim

Elin Landsem 1

Reidunn Kristine Grytbakk

Gro Anita Midtlyng

Karen Syrstad 5