Surnadal med storseier i treningskamp

Ingressfoto: Sindre Hyldbakk Kvande (f.v.), Vegard Gjul, Sindre Fiske og Sondre Næss Bolme kom alle på scoringslista da Surnadal slo Kvass/Ulvungen 6-0 lørdag. Bjørnar Dalsegg Sæter og Sander Smevoll scoret også i storseieren (Foto: Surnadal IL Fotball).

Da Webjørn Holtens Surnadal-mannskap lørdag fikk besøk av 5. divisjonslaget Kvass/Ulvungen, var det aldri noen tvil om hvem som skulle stikke av med seieren. Til det var Surnadal, som i fjor kjempet i toppen i divisjonen over helgas motstandere, for gode.

Allerede etter tre minutt ekspederte høyrekant Sindre Fiske et innlegg fra venstrekant Vegard Gjul i mål til 1-0, mens Gjul selv la på til 2-0 i kampens 10. minutt. Lynvingen ble nydelig spilt fram at midtspiss Bjørnar Dalsegg Sæter, og den tidligere KBK-spilleren rundet keeper og scoret.

Divisjonsforskjellen var tydelig i første omgang, og Sander Smevoll, som til sammen har notert seg for 33 mål på 44 obligatoriske kamper de to siste sesongene, var mannen bak dagens tredje Surnadal-scoring. Mot Kvass/Ulvungen startet anvendelige Smevoll som indreløper, og etter 20 minutters spill kom han seg rundt ute til høyre, før han fra spiss vinkel satte ballen i mål helt nede ved den venstre stolpen.

Blåtrøyene tok ikke foten av gasspedalen, og tre mål ble til fire da Bjørnar Dalsegg Sæter bredsidet inn 4-0 etter glimrende forarbeid av Vegard Gjul.

Snaue ti minutter før pause fastsatte Sondre Næss Bolme pauseresultatet til 5-0, da han fra distanse satte ballen i mål, lavt, helt inne ved stolperota.



Byttet åtte ved pause

Ved pause byttet Surnadal åtte spillere, og bare Sindre Fiske, Sander Smevoll og Sondre Næss Bolme fortsatte fra laget som startet kampen. Fiske ble nå flyttet over på venstrekanten, med Frikk Hauglann Talgø inn på høyre, mens Smevoll startet den andre omgangen som spiss.

I mål kom Mattis Fiske inn for Torstein Snekvik, og hele forsvarsrekka ble også skiftet ut; Jonas Jordet Bergem, Andreas Dalsegg Sæter, Geir Bævre og Ola Øyen Saltrø kom inn for henholdsvis Lars Gjøra, Lars Mogstad, Vegar Brøske og Tore Bæverfjord. Sentralt på midtbanen fikk Bolme nå selskap av to blad kvande - Viljar og Sindre, i stedet for Petros Simon Bokre og Smevoll.

Bredden i stallen Surnadal nå har kom godt til syne i denne kampen, og laget førte kampen også etter hvilen. 56 minutter var spilt da Sindre Hyldbakk Kvande satte inn 6-0, som ble dagens siste scoring. Frikk Hauglann Talgø satte på turboen ute til høyre, og selv om han ble felt, spratt han opp igjen og fortsatte stormløpet mot dødlinja.

Innlegget hans ble stusset ut mot straffemerket, der Kvande dukket opp og satte ballen høyt i mål.

Et lite skår i gleden for Surnadal var at Talgø etter hvert måtte ut på grunn av smellen han fikk da han ble sparket ned under forarbeidet til scoringen, mens også Sindre Fiske måtte byttes ut med en skade mot slutten av kampen.

Dette gjorde at Surnadal gjennomførte noe så sjeldent som et trippelt Vegar(d)-bytte, da Vegard Dønnem, Vegard Gjul og Vegar Brøske kom inn for Talgø, Fiske og Sander Smevoll.



Solid start på 2020

I fjorårets treningskamp mot Kvass/Ulvungen skapte Surnadal godt med sjanser, men slet med uttellingen, og grønntrøyene fikk den gangen med seg 1-1 fra Amfi Park. Lørdagens 6-0-seier viser at Webjørn Holten og kompani kan ha skumle hensikter i årets fjerdedivisjon, og seieren var lagets tredje på tre kamper så langt i 2020.

Mens Surnadal tidligere gjerne har vært bortimot avhengige av scoringene til Bjørnar Dalsegg Sæter og Sander Smevoll, har spillerne så langt i oppkjøringen til 2020-sesongen fordelt målene relativt broderlig mellom seg.

I 4-1-seieren over Rindal scoret Vegard Gjul (2), Frikk Hauglann Talgø og Lars Mogstad, mens Sander Smevoll, Geir Bævre og Sondre Næss Bolme tegnet seg på scoringslista da laget slo Orkla 2 3-1 på bortebane i andre treningskamp.

Lørdag ble det til slutt altså seks mål og seks forskjellige målscorere, og totalt har nå ni ulike spillere satt ballen i nota i løpet av lagets tre første treningskamper.

Surnadals første obligatoriske kamp for året er 1. runde i NM-kvalifiseringen, borte mot Eide og omegn, som torsdag tapte 1-2 borte mot Sunndal. Cupkvalifiseringskampen spilles 21. mars.



Kampfakta:

Surnadal-Kvass/Ulvungen 6-0 (5-0)

Mål:

1-0 Sindre Fiske (3.)

2-0 Vegard Gjul (10.)

3-0 Sander Smevoll (20.)

4-0 Bjørnar Dalsegg Sæter (31.)

5-0 Sondre Næss Bolme (37.)

6-0 Sindre Hyldbakk Kvande (56.)

Hoveddommer: Per Iver Skrøvset, Bøfjord IL.

Assistentdommere: Ola Magne Nordvik, IL Søya og Øyvind Dalen, Rindal IL.

Surnadals lag fra høyre mot venstre (4-3-3):

Torstein Snekvik

Lars Gjøra

Lars Mogstad

Vegar Brøske (kaptein)

Tore Bæverfjord

Petros Simon Bokre

Sondre Næss Bolme

Sander Smevoll

Sindre Fiske

Bjørnar Dalsegg Sæter

Vegard Gjul

Benyttede innbyttere:

Mattis Fiske

Jonas Jordet Bergem

Andreas Dalsegg Sæter

Geir Bævre

Ola Øyen Saltrø

Viljar Fiske Kvande

Sindre Hyldbakk Kvande

Frikk Hauglann Talgø

Vegard Dønnem



Foto: Surnadal IL Fotball.



Surnadal IL er medlem av Trollheimsporten.