Surnadal med storeslem i Trondheim

- Her er det virkelig en ny generasjon på gang! Fortsetter det slik, kommer de til å bli alvorlig gode, sier en glad hovedinstruktør, Kjell Gunnar Polden, til Trollheimsporten. Polden skryter uhemmet av juniorene og deres coacher Iril Lervold og Mari Fiske, men understreker samtidig at det viktigste er at de unge utøverne synes det er artig å drive med sporten.

Yngre junior:

Ingrun Ranes: bronse i mønster, gult/grønt belte

Una Langeland Gravvold: bronse i mønster og gull i sparring, blått belte

Ingeborg Sørvik Grimsmo: bronse i sparring, rødt belte

Emily Stangvik: gull i high kick og bronse i sparring, rødt belte

Frida Røen: bronse i mønster og sølv i sparring, rødt belte

Junior:

Daphne van Buggenum: gull i high kick

Marit Bergheim: sølv i sparring, blått belte

Veteran herrer:

Martin Rise: sølv i mønster, rødt belte

Samtidig slåss fem utøvere fra surnadalsklubben i prestisjetunge Dutch Open i Nederland. Der har to utøvere sikret seg medaljer - les mer her!

Una Langeland, Daphne von Buggenum og Marit Bergheim.

Una Langeland og coach Mari Fiske.

Foto: Kjersti Langeland og Iril Lervold