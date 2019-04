Surnadal med sterk hjemmeseier

– Dette var helt suverent, sier en storfornøyd Surnadal-trener Webjørn Holten, etter å ha sett laget sitt kjempe seg til tre poeng i årets første hjemmekamp.

Fredagens motstander, Eide og omegn, vant 4-3 over KFK i første serierunde, mens Surnadal tapte 1-4 for seriefavorittene KBK 2, som for anledningen stilte med åtte mann fra A-stallen.

Det ble en tett kamp på kunstgresset på Amfi Park, og Surnadal var nær scoring allerede etter to minutter da Sindre Fiske dro seg inn fra venstre og skrudde ballen like utenfor lengste kryss.

Laget spilte seg fram til et par hjørnespark og et par brukbare avslutninger fra Sander Smevoll, men målet lot vente på seg til midtveis i den første omgangen.



Vakker Smevoll-scoring

Petros Simon Bokre slo en ball i bakrom, der Sander Smevoll hadde flere meter å ta igjen i løpeduellen med Eides midtstopper Kristian Nås Kristiansen.

Smevoll satte på turboen, og med sine lange klyv suste han rundt Eide-forsvareren og skar inn i feltet, skrått ute til høyre. Avslutningen satte han sikkert i mål bak en utrusende keeper, og dermed stod det 1-0 til Surnadal.

Den andre omgangen prøvde Eide å flytte seg høyere i banen i jakten på scoring, uten at de klarte å skape store sjanser mot et hardtarbeidende hjemmelag. Surnadal var minst like farlige ved den hurtige trioen Sander Smevoll, Sindre Fiske og Frikk Hauglann Talgø på topp.

Anført av Petros Simon Bokre, som av en jury ble kåret til hjemmelagets beste spiller, var Surnadal også mer enn på høyde med fjorårets serietoer i midtbanekrigen.

Etter en drøy time vant innbytter Ingebrigt Løfaldli ballen, og spilte fri Sander Smevoll ute til venstre. Smevolls avslutning gikk over mål, og 1-0 stod seg.



Hektiske sluttminutter

Mot slutten av kampen flyttet Eide både Peter Berg Hestad og kaptein Arnt Erik Brakstad opp på topp for å trykke inn en utligning. Det gav noen nervepirrende sluttminutter for publikum på Syltøran, med mange Eide-spillere i- og rundt Surnadal-boksen - samtidig som hjemmelaget fikk enorme rom å kontre i.

Minuttet før full tid fikk Eide-spiller Kjell Erik Ødegård sitt andre gule kort, og minuttet senere trodde nok de fleste av tilskuerne at Surnadal avgjorde kampen til sin fordel.

Sander Smevoll tråklet seg gjennom bortelagets forsvar og avsluttet, men Eide-keeper Musa Yaya Colley vartet opp med en feberredning. Smevoll smekket imidlertid også returen mot det som så ut som en sikker scoring, men Colley fikk på glimrende vis avverget også denne gangen.

Bortelaget klarte å holde trykket oppe etter et par dødballer, men fire minutter på overtid var det Surnadal som nok en gang var nær spikeren i Eide-kista. Keeper Mattis Fiske fanget ballen og spilte direkte i bakrom til Frikk Hauglann Talgø, som chippet over keeper Colley, men dessverre for Surnadal også like til side for mål.

Dermed ble det ikke flere mål, og da dommer Hans Snekvik blåste i fløyta for siste gang kunne blåtrøyene juble for årets første trepoenger.



Roser bredden i stallen

– Jeg er veldig godt fornøyd med kampen, og det jeg er aller mest fornøyd med er at vi står imot alt de kommer med. Vi tør fortsette å holde på ballen, og spiller oss til 4-5 store sjanser, sier Webjørn Holten, som også roser bredden i årets Surnadal-stall.

– Vi har veldig god bredde i stallen nå, se for eksempel på midtbanen i dag. Petros Simon Bokre er helt rå for tida, og Elvijs Jansons blir bare bedre og bedre. Når de to går ut, kommer Ingebrigt Løfaldli og Geir Bævre inn, og begge gjør kanongode innhopp, sier Holten.

– Knut Ola Høvik og Sindre Fiske er også veldig bra i dag, men hele laget fortjener ros etter denne kampen, for dette var en god kamp av oss!

Surnadals neste kamp er hjemme mot Elnesvågen lørdag 4. mai.



Kampfakta:

Surnadal-Eide og omegn 1-0 (1-0)

Amfi Park, fredag 26. april 2019

Mål:

1-0 Sander Smevoll (23.)

Gule kort: Petros Simon Bokre og Sander Smevoll, Surnadal. Iver Leirmo Nås, Eide og omegn.

Rødt kort: Kjell Erik Julseth Ødegård, Eide og omegn (to gule, det siste i 89. minutt).

Surnadals lag (4-3-3):

Mattis Fiske

Lars Mogstad

Knut Ola Høvik

Vegar Brøske (Kaptein)

Tore Bæverfjord

Sindre Hyldbakk Kvande (Elvijs Jansons inn igjen 89. min)

Elvijs Jansons (Geir Bævre 70. min)

Petros Simon Bokre (Ingebrigt Løfaldli 55. min)

Ola Øyen Saltrø (Frikk Hauglann Talgø 46. min)

Sander Smevoll

Sindre Fiske



Her scorer Sander Smevoll kampens eneste mål, og sørger for 1-0-seier til Surnadal over Eide og omegn.



Knut Ola Høvik (t.v.) og Sindre Hyldbakk Kvande i duell med Eide-spiller Ole Martin Halås.



Surnadalsrussen tok turen til Syltøran etter fredagens russedåp, som du kan lese mer om og se bilder fra ved å trykke her.



Sindre Fiske spilte en god kamp på Surnadals venstrekant.



En lokal jury kåret Petros Simon Bokre til Dagens Surnadal Sparebank SIL-gutt - hjemmelagets beste spiller.



Elvijs Jansons, her sammen med Eides Peter Berg Hestad, spilte godt i sin første kamp fra start for Surnadal.



Surnadal IL er medlem av Trollheimsporten.