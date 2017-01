Surnadal må behandle regiontilhøyrsle i kommunestyret

I eit møte 25 oktober var saka om regiontilhøyrsle oppe til diskusjon og drøfting i eit gruppearbeid. Der var det mange som ivra for at Surnadal skal rive seg laus frå Møre og Romsdal og bli ein del av Trøndelag. Sjølv om mange fekk ytra meininga si var det aldri oppe til reel avstemming. Styret i Surnadal Senterparti meiner difor at Surnadal Kommune no må ta opp saka om regiontilhøyrsle i kommunestyret.

Då saka var oppe til diskusjon i gruppearbeidet var det stilt ein del spørsmål som langt i veg la føringar for korleis diskusjonen vart, ikkje alle fekk diskutere alle spørsmåla og for nokre av spørsmåla har forutsetningane endra seg sidan saka var diskutert. Mellom anna har det kome klåre signal frå fleire Nordmørskommunar at det ikkje er aktuelt å skifte fylke.

Ordførar Lilly Gunn Nyheim har fronta at Surnadal Kommune vil flytte over til Trøndelag, utan å ha skikkeleg dekning for dette i kommunestyret. Det er ikkje godt nok! Ein ordførar som handlar på vegne av heile kommunen må vere sikker på å ha ryggdekning i kommunestyret for standpunkt han eller ho tek på vegne av kommunen.

Sjølv om kommunane ikkje var ein formell høyringsinstans er det viktig at når ei så stor sak blir avgjort har kommunen eit klårt standpunkt, i alle fall om ordføraren har tenkt å fronte saka så kraftig som ho no gjer.

Om ikkje saka om regiontilhøyrsle no blir teke opp til formell diskusjon og avstemming i kommunestyret er Surnadal Senterparti redd for at dette kan bli ei negativ sak for Surnadal kommune. Det er viktig at vi får avklart alle fordelar og ulemper i ei skikkeleg saksutgreiing og får ein reel diskusjon i kommunestyret. Då kan ordføraren fronte eit standpunkt på vegne av heile kommunen, anten det går i den eine eller andre retninga.

Sondre Ormset

Leiar Surnadal Senterparti