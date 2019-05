Surnadal knuste Elnesvågen

Det ble aldri særlig spennende da Elnesvågen kom på besøk til Syltøran og Amfi Park lørdag. Til det var nivåforskjellen mellom lagene for stor, og Surnadal for raske ut av startblokkene.

Etter bare drøye minuttet stod det nemlig 1-0 til Surnadal, etter at høyrekant Frikk Hauglann Talgø fosset forbi alt og alle og fant Sander Smevoll foran mål. Surnadals midtspiss gjorde ingen feil, og avslutningen fant veien til nettmaskene.

Bare halvannet minutt senere brøt Surnadal et Elnesvågen-angrep og stormet framover. Amen Gebrehiwet Hailu la glimrende inn foran mål, der et sylfrekt hælspark fra Smevoll ga blåtrøyene tomålsledelse før det var spilt tre minutter.



Stor Surnadal-dominans

I starten av kampen var det et stormløp mot Elnesvågen-målet, og anført av Petros Simon Bokre på midtbanen vant Surnadal gang på gang ballen i gunstige posisjoner. I løpet av kampens ti første minutter hadde Sander Smevoll to headinger utenfor, i tillegg til de to målene sine.

Etter 11 minutter kom Elnesvågens største sjanse i kampen, da de vant flere dueller i Surnadals felt etter en dødball, og avsluttet i stolpen.

Hjemmelaget kontrollerte fortsatt kampen, og toppscorer Smevoll satte inn sitt og Surnadals tredje mål etter 28 minutter. Petros Simon Bokre avsluttet i stolpen, og på returen var Smevoll først frampå.

Og akkurat som i åpningsminuttene ble mål etterfulgt av mål. Under minuttet etter 3-0-målet vant Surnadal ballen høyt igjen, og Sander Smevoll fant Geir Bævre, som ikke lot seg be to ganger. Han dro seg flott innover, la ballen over på venstrefoten og dunket den ned i høyre hjørne til 4-0.

Utover 1. omgang fortsatte Surnadal-dominansen. Gode Frikk Hauglann Talgø fikk en scoring annullert for offside, mens Lars Mogstad traff oversiden av tverrliggeren med et innlegg.

5-0 kom rett før pause, da venstreback Steinar Heggset sendte ballen mot mål fra langt hold. Frikk Hauglann Talgø gjorde en god jobb med å forstyrre keeper, som dermed måtte se ballen sprette i mål for femte gang.



Venstreback Steinar Heggset scoret mot Elnesvågen lørdag.



Mange bytter etter pause

Det voldsomme Surnadal-presset avtok noe etter pause, selv om hjemmelaget også da dominerte kampen. Etter 54 minutt satte Sander Smevoll inn sitt fjerde mål for dagen da han sendte et direkte frispark i mål. 6-0.

Trener Webjørn Holten brukte alle de sju innbytterne sine utover i omgangen, noe som ga et litt mer rotete kampbilde, men et stort kvarter før full tid var det duket for nok en scoring.

Ola Øyen Saltrø startet et angrep ute til venstre, og etter noen lekre kombinasjoner fikk han ballen tilbake utenfor 16-meteren. Saltrø la så ballen til rette for Sindre Fiske, som på utsøkt vis plasserte kula helt nede i hjørnet. Det var vingens andre mål for sesongen, etter at han også scoret i serieåpninga mot KBK 2.

Surnadal åpnet nemlig sesongen med 1-4-tap borte mot et KBK 2-lag med åtte A-lagsspillere i troppen, før de slo tilbake og tok en sterk 1-0-seier hjemme mot Eide og omegn i andre serierunde.

Elnesvågen tapte på sin side 1-2 borte mot Dahle i sin første seriekamp for året, før det ble 1-8-tap hjemme mot KBK 2, som i den kampen stilte rent rekruttlag. I den kampen tegnet de tidligere Surnadal-spillerne Arnstein Aasbø (to mål) og Kevin Brusethaug seg på scoringslista for kristiansunderne.



Ola Øyen Saltrø og Sindre Fiske feirer Fiskes 7-0-mål, der de to hadde hovedrollene.



Todalshaug tilbake

Lørdag måtte Webjørn Holten klare seg uten kaptein Vegar Brøske. Hardhausen i midtforsvaret må belage seg på 6-8 uker uten fotball, etter at han pådro seg en rift på en lunge i et ublidt sammenstøt med Eides keeper i Surnadals 1-0-seier forrige helg.

Mot Elnesvågen viste surnadalingene imidlertid at bredden i årets Surnadal-stall er meget god, og både Ørjan Nes Haugen, Steinar Heggset, Amen Gebrehiwet Hailu og Frikk Hauglann Talgø fikk sine første kamper fra start denne sesongen. Og alle fire har god grunn til å være fornøyde med egne prestasjoner i storseieren mot Elnesvågen.

I tillegg fikk høyreback Håkon Sæther debuten sin for Surnadals A-lag, da han kom inn for Knut Ola Høvik ved pause. For Webjørn Holtens mannskap er det også gledelig nytt at Stein Todalshaug kom inn til sin første kamp for året. Todalshaug kom inn sentralt på midtbanen for Elvijs Jansons etter 66 minutters spill, og gjorde sine saker bra.

Forrige sesong vant Surnadal 7-1 hjemme og 6-1 borte mot Elnesvågen, og i begge kampene scoret Sander Smevoll to ganger. Lørdag satte han like godt hele fem baller i mål, den siste da han kombinerte fint med Sindre Hyldbakk Kvande to minutter før full tid.

Dermed endte oppgjøret 8-0 til surnadalingene, som har fått en god start på årets sesong.

Smevoll er nå toppscorer i fjerdedivisjon, med sine seks mål på tre serierunder. KBK 2-angriper Emil Siira Sivertsen er nummer to med fem scoringer, mens Vestnes Varfjells Tommy Kanishi Andreassen, Midsund Erlend Blø og KBK-surnadaling Arnstein Aasbø står med fire scoringer hver.

I 2018 ble det til slutt 15 mål på Surnadals nummer ni, som da stort sett spilte indreløper. Denne sesongen har han spilt spiss, og inkludert NM-kvaliktapet mot Sunndal står han med åtte mål på fire kamper.



Stein Todalshaug kom inn for Elvijs Jansons etter 66 minutter, og spilte dermed sin første kamp for året.



Skryter av bredde og innstilling

Surnadal-trener Webjørn Holten var en meget fornøyd mann lørdag, og han var full av lovord om storscorer Smevoll.

– Det å ha en spiller som Sander på laget er kjempebra for oss. Han skaper så mange sjanser, og scorer på sjanser de fleste andre bommer på. Han er livsfarlig, sier Holten.

Treneren trekker fram innstilling og stallbredde som det aller mest positive i kampen mot Elnesvågen.

– Vi har forbedret innstillingen vår voldsomt. Vi kjemper for hver eneste ball og trår ordentlig til i duellene, samtidig som vi er konstruktive og positive overfor både hverandre, motspillere og dommertrioen. Og kampen i dag viser at vi har en bredde og konkurranse i stallen vi ikke har hatt på mange år, sier han, og legger til:

– Det er tidlig i sesongen, og vi skal holde beina godt plantet på jorda. Men akkurat nå fremstår vi bunnsolide bakover, samtidig som vi er farlige framover.

Midtbanedynamoen Petros Simon Bokre får også ekstra skryt av Holten.

– I dag scorer Sander Smevoll fem mål, og likevel er Petros omtrent helt oppe og konkurrerer med ham når det gjelder hvem som fortjener å bli kåret til banens beste. Slik Petros spiller nå er han 4. divisjons beste midtbanespiller. Han dekker enorme rom og vinner mye ball, i tillegg til at han er konstruktiv og skapende når han vinner den, sier Holten, og fortsetter:

– Og så ser vi igjen i dag det vi så mot Eide og omegn, at Elvijs Jansons holder høyt nivå i sin dype midtbanerolle. Han kommer bare til å bli bedre og bedre for oss.

Selv om han er fornøyd med det laget hans har vist så langt i sesongen, advarer han mot å tro at ting skal komme av seg selv.

– Allerede neste helg møter vi Tomrefjord på bortebane. Det blir en knalltøff kamp, mot et fysisk sterkt lag. Der må vi henge med i duellspillet, og belage oss på en kamp som er mer lik den mot Eide og omegn sist, enn den vi spilte mot Elnesvågen i dag.



– Slik han spiller nå, er Petros Simon Bokre 4. divisjons beste midtbanespiller, sier Surnadal-trener Webjørn Holten.



Kampfakta:

Surnadal-Elnesvågen 8-0 (5-0)

Amfi Park, Lørdag 4. mai klokka 14.00

Mål:

1-0 Sander Smevoll (2.)

2-0 Sander Smevoll (3.)

3-0 Sander Smevoll (28.)

4-0 Geir Bævre (29.)

5-0 Steinar Heggset (45.)

6-0 Sander Smevoll (54.)

7-0 Sindre Fiske (74.)

8-0 Sander Smevoll (88.)

Gule kort: Amen Gebrehiwet Hailu og Lars Mogstad, Surnadal. Magnus Nygård, Elnesvågen.

Surnadals lag fra høyre mot venstre (4-3-3):

Mattis Fiske

Lars Mogstad (Kaptein)

Ørjan Nes Haugen

Knut Ola Høvik (Håkon Sæther inn 46.)

Steinar Heggset (Tore Bæverfjord inn 71.)

Petros Simon Bokre (Erlend Halset Ulvestad inn 71.)

Elvijs Jansons (Stein Todalshaug inn 66.)

Geir Bævre (Sindre Hyldbakk Kvande inn 46.)

Frikk Hauglann Talgø (Ola Øyen Saltrø inn 60.)

Sander Smevoll

Amen Gebrehiwet Hailu (Sindre Fiske inn 60.)





Kaptein Lars Mogstad (nr 23) kommer løpende til for å feire Sander Smevolls 1-0-mål sammen med Petros Simon Bokre (f.v.), Sander Smevoll, Amen Gebrehiwet Hailu (delvis skjult), Frikk Hauglann Talgø og Geir Bævre.



Ørjan Nes Haugen spilte en solid kamp i Surnadal sitt midtforsvar.



Elvijs Jansons imponerte nok en gang sentralt på Surnadals midtbane. 20-åringen har spilt på det nest øverste nivået i hjemlandet Latvia.