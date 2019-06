Surnadal klatret til andreplass

Det var Malmefjorden som kom best i gang, og gikk opp i ledelsen 1 - 0 etter en corner i det 13. spilleminutt. Men nok en gang tok Surnadal over kommandoen på eget gress, og i det 25. spilleminutt satte Geir Bævre inn utligningsmålet.

Surnadal er ubeseiret på hjemmebane så langt denne sesongen, og viste i lørdagens kamp at de skal bli vanskelige å slå på Syltøran stadion. Drøye fem minutter før pause satte Sander Smevoll inn målet som sørget for at Surnadal kunne gå til pause med ledelse 2 - 1.

I det 77. spilleminutt fikk gjestene tildelt straffespark, men solide Mattis Fiske i surnadalsmålet vartet opp med en mesterlig redning. Like før slutt satte Smevoll inn sitt tiende mål for sesongen, og fastsatte sluttresultatet til 3 - 1.

Sander Smevoll topper scoringsstatistikken i 4. divisjonsavdelingen med sine 10 nettkjenninger - to mål foran Arnstein Aasbø (surnadaling som spiller for KBK 2).

Surnadal klatret til 2. plass på tabellen, og ligger nå fire poeng bak serieleder KBK 2.

Neste kamp for Surnadal er lørdag 8. juni borte mot Averøykameratene.