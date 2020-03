Surnadal klatret til 6. plass

Mye skal gå galt om Surnadal skal havne under streken på tabellen igjen. Kun to kamper gjenstår for Surnadal, som etter søndagens poengfangst på Hitra og Frøya ligger på 6. plass med 13 poeng. Kun to kamper gjenstår, hvor den ene er hjemmekamp mot Rapp 2 som ligger helt sist på tabellen.

Søndag vant altså 4. divisjonslaget to svært viktige kamper. Først ble Frøya slått 22 - 19, og deretter fulgte damene opp med seier 25 - 20 over Hitra.

Trener Roar Bævre er naturlig nok strålende fornøyd med dagen.

- Vi vinner kampene på grunn av godt forsvarsspill. Fremover misbruker vi fortsatt en del gode sjanser. Det er også veldig positivt å se at flere melder seg på, og bidrar for laget på banen. Stemningen i laget er på topp, og seiersropet i garderoben etter kampene hørtest godt, ler Bævre.

Treneren er rimelig sikker på at plassen i 4. divisjon er berget.

- Ja, det ser slik ut nå. Vi har god tro på at vi skal klare det, sier han.

Kampfakta Frøya - Surnadal 19 - 22 ( 9 - 9 )

Sara Aune Reiten

Line Indergård 1

Hanne Dønnem 2

Elise Einum 4

Mali Bæverfjord 1

Thea Tiset 3

Mia Larsen Faksnes 1

Sara Forslund

Ingunn Heggset

Kine Bjørseth 4

Anja Ranes

Hildegunn Henden Dalsegg 6

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamper fordeles stjernene slik:

*** Hildegunn Henden Dalsegg

** Kine Bjørseth

* Hanne Dønnem

Kampfakta Hitra - Surnadal 20 - 25 ( 10 - 13 )

Sara Aune Reiten

Line Indergård

Hanne Dønnem 5

Elise Einum 1

Mali Bæverfjord 1

Thea Tiset 3

Mia Larsen Faksnes

Sara Forslund 1

Ingunn Heggset 1

Kine Bjørseth 8

Anja Ranes 2

Hildegunn Henden Dalsegg 3

*** Kine Bjørseth

** Hanne Dønnem

* Mali Bæverfjord