Surnadal klatret til 3. plass

Surnadal hadde full kontroll på kampen fra første spark på ballen, og gikk fullt fortjent opp i ledelsen 1 - 0 i det 9. spilleminutt etter scoring av Stein Todalshaug. Ti minutter senere økte Sander Smevoll ledelsen til 2 - 0, og før det var spilt en halvtime av kampen ledet Surnadal 3 - 0 etter scoring av Sindre Hyldbakk Kvande. Hjemmelaget viste mye god fotball den første halvtimen, mens gjestene skapte svært lite foran mål. Til pause ledet Surnadal 3 - 0.

Etter hvilen byttet trener Webjørn Holten mye på laget, og samtlige 18 spillere fikk komme på banen - uten at det påvirket spillet i stor grad. I det 51. spilleminutt satte Stein Todalshaug inn sitt andre mål, etter flott pasning fra kampens beste spiller, Petros Simon Bokre. Like før full tid fastsatte Sindre Hyldbakk Kvande sluttresultatet til 5 - 0.

Tallene fra de tre siste kampene viser at Surnadal står med en målforskjell på utrolige 15 - 0, og har ikke tapt siden første seriekamp mot Eide/Omegn ( 2 - 1 ).

Har starten på sesongen gått bedre enn forventet?

- Tja, vi tapte alle treningskampene før seriestart, men jeg var aldri bekymret, sier trener Webjørn Holten. Jeg har hele tiden sagt at vi skal øke snittet på spillerne, og det har vi kommet godt i gang med. Spillerne har respondert godt, og på gode dager kan vi slå alle. Midsund er kanskje ingen målestokk, men jeg tror at de kan skape trøbbel for mange lag på sin hjemmebane, sier Holten.

Holten brukte samtlige i spillertroppen i lørdagens kamp mot Midsund. Inkludert debutant Ole Snekvik (17).

- Det er så artig å se. Han fikk bare knappe ti minutter i dag, men er involvert i tre situasjoner hvor det siste endte med scoring. Jeg er godt fornøyd med at vi holder konsentrasjonen og trykket oppe selv om vi bytter så mye som vi gjør i dag. Det er mange som gjør en god jobb, sier Holten.

Neste kamp for Surnadal er fredag 11. mai. Da venter KFK på bortebane.



Petros Simon Bokre, Sindre Hyldbakk Kvande og Stein Todalshaug spilte alle en god kamp for Surnadal

Kampfakta Surnadal - Midsund 5 - 0 ( 3 - 0 )

Mattis Fiske

Ørjan Nes Haugen

Vegar Brøske

Stein Todalshaug

Sander Smevoll

Knut Ola Høvik

Petros Simon Bokre

Sindre Hyldbakk Kvande

Lars Mogstad

Dan Blekken

Tore Bæverfjord

Erik Kvendset Andersen

Hallvard Næss

Ole Snekvik

Steinar Bævre Heggset

Erling Øie

Amen Hailu

Robin Tørset Brøske