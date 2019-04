Surnadal klare for seriestart

– Vi tror vi skal slå godt fra oss denne sesongen. Jeg sier ikke mer.

Det svarer Surnadal-trener Webjørn Holten når han blir konfrontert med at tippetips-siden OddsFever tipper blåtrøyene på sjetteplass i årets 4. divisjon Nordmøre og Romsdal, mens bookmakerne NordicBet og CoolBet har Surnadal på delt 3. plass over lagene med størst sjanse for å rykke opp.

– Det er jaggu ikke godt å si hvem av dem som får rett, ler Holten, som forteller at laget har hatt en god sesongoppkjøring.

– Oppkjøringen har vært meget fin. Vi har trent godt, med fine forhold. Banemannskapet, med Svein Naustbakk i spissen, har gjort en fantastisk jobb.



Tøff avdeling

Resultatene i treningskampene har variert, med 1-3-tap for Orkla 2, 6-1-seier over Røros, 1-1 mot Kvass/Ulvungen og 2-4-tap mot KIL/Hemne. I NM-kvalifiseringskampen mot Sunndal tok Surnadal ledelsen 2-0 etter to mål av Sander Smevoll, men hjemmelaget snudde til 3-2, etter å ha scoret både i 87. og 95. minutt.

– Kampen mot Sunndal var meget bra. Det er faktisk en av få kamper der jeg føler vi virkelig ble snytt for videre avansement i cupen, sier Holten.

Treneren, som ledet laget til 4. plass i fjorårets fjerdedivisjon, forventer en knalltøff avdeling i 2019, der mange lag kan hevde seg.

– Hver eneste kamp blir vanskelig. Derfor har vi fokus på at vi ønsker å se flere av spillerne utvikle seg, og at dette vil føre til større bredde og et bedre kollektiv.



25 spillere var på plass på Amfi Park mandag, på det som var A-laget til Surnadals siste treningsøkt før tirsdagens seriestart borte mot KBK 2.



Enkelte utskiftninger i stallen

Siden sesongslutt i fjor har spillere som Dan Blekken, Hallvard Næss og Robin Tørset Brøske gitt seg på laget, mens et par til fra fjorårets stall fortsatt er usikre på om det blir A-lagssatsing i 2019.

Samtidig har flere spillere kommet inn i troppen. Sindre Fiske er tilbake etter en sesong i tirsdagens motstander, KBK, mens 20 år gamle Elvijs Jansons er ny fra FK Liepaja i Latvia.

Surnadal har i tillegg signert målvakt Lars Ove Løseth fra Oslo-klubben Wam-Kam FK, mens Tore Næss kommer fra spill i KBK, via college-fotball for Wheeling Jesuit University. Næss er på plass i Surnadal rundt midten av mai.

Håkon Sæther har trappet opp satsingen etter å ha spilt for klubbens B-lag i fjor, og er i 2019 en del av A-stallen. Vegard Dønnem, Viljar Fiske Kvande, Lars Gjøra, Jonas Jordet Bergem og Kristoffer Bersås er også nye i A-stallen, fra egen juniorstall.

På spørsmål om det er noen Surnadal-spillere motstandere bør se ekstra opp for den kommende sesongen, kommer ikke Holten utenom fjorårets toppscorer, Sander Smevoll.

– Jeg tror Sander kommer til å slå veldig godt fra seg i år også. Det samme gjelder Ingebrigt Løfaldli og Frikk Hauglann Talgø, og Petros Simon Bokre er også et hakk bedre enn i fjor, sier han.



– Møter det beste laget i serien

Treneren er klar på at det er en stor oppgave som venter surnadalingene i første seriekamp tirsdag.

– Vi vet at vi møter det beste laget i serien, og de avgjør vel i stor grad selv hvor de ender på tabellen. Vi får håpe at de tør satse ungt, sier Holten, vel vitende om at en satsing på ungdommen i KBK også er en satsing på flere tidligere Surnadal-spillere.

Både Martin Lundemo Aakvik, Arnstein Aasbø, Kevin Brusethaug, Vegard Gjul, Tor Inge Polden og Torstein Snekvik er nemlig en del av rekruttstallen til kristiansunderne, og kan dermed møte gamle lagkamerater i seriepremieren.

Surnadal-trener Holten synes det setter en ekstra spiss på oppgjøret.

– Jeg gleder meg til å møte dem. Dette er flotte spillere som har gått gradene i Surnadal og Søya/Todalen. De trener en del med oss når de har fri og er hjemme. Det er veldig bra, for begge parter.



Surnadal-trener Webjørn Holten.



