Surnadal Kjemiske Industriarbeiderforening med sjekk til freeskigruppa

Ingressfoto: John Ingebrigt Gjerstad (t.v.), Mathias Lyngvær, Halvor Drøpping og Torbjørn Kvande i forbindelse med utdelinga.



Og representant for freeskigruppa, Halvor Drøpping tar med glede mot sjekken, som styremedlem John Ingebrigt Gjerstad og styreleder Torbjørn Kvande har med.

Surnadal Kjemiske Industriarbeiderforening har rundt 100 medlemmer, og hvert år deler de ut av årets overkudd. Medlemmene kommer med forslag til mottakere, og årsmøtet tar den endelige avgjørelsen.



Mange planer

Og det er en aktiv klubb som mottar sjekken.

– Det er mange planer framover i freeskigruppa, sier Halvor Drøpping.

Gruppa har eksistert i to år, og gjennom den tiden har den vokst, til rundt 40 medlemmer, hvorav 20 møter jevnlig på trening. Nå tar de sats for å bli egen gruppe innen Surnadal IL. Til nå har de ligget under alpingruppa.

– Vi ble anbefalt å ligge under Surnadal IL Alpint et par år for å se an utviklingen, sier Drøpping.

– Men nå føler vi at tiden er inne for å stå på egne ben. Freeskigruppa dekker mange aldre, men vil gjerne ha med enda yngre medlemmer. Fra neste sesong planlegger de småtrolltrening for barn ned til 1. klasse.

Hvert år arrangerer klubben egen cup, og responsen har vært mye større enn de hadde kunne håpe på. De er også representert i et kretsrenn med fire renn for året der Ålen, Trondheim og Oppdal deltar, foruten Surnadal.



Aktivitet i bakken som mål

Klubben har også blitt spurt om å arrangere Hovedlandsstevne, som tilsvarer NM for junior 13/14 år, denne sesongen.

– Jeg tror vi blir lagt merke til, sier Halvor Drøpping. Vi er for eksempel raskt ute med å åpne sesongen.

Drøpping vil berømme alpingruppa for å legge godt til rette for dem. Blant annet er kvalitetene på løypene er gode. Tråkkemaskinføreren er «på» hele tiden, og gjør en veldig god jobb, forteller Drøpping.

Freeskigruppa har også søkt midler til trampoliner der kjørerne kan bedre motorikken og øve på triksing.

– Dette er en billig inngangsbillett til skisporten, sier Drøpping. Det er ikke spesielt dyrt, en trenger ikke mye utstyr.

– Målet vårt er å få folk ut og opp i bakken.