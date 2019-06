Surnadal JFF med fint arrangement

Bildet over: Tor Kristian Gjerstad skyter på bevegelig elgblink.

Jaktfelt - 30 skudd i ulike skytestillinger(ligg-, sitt- og stående). Det er 6 ulike dyrebilder som er blinker. Orrhane, tiur, rådyr, bisam, jerpe og rev er de ulike dyrene, og de skytes på ulik avstand. 5 skudd på hver.



Elg - 20 skudd, 5 sitt, 5 stå og 10 løpende.



Nybakt norgesmester i Nordisk jaktskyting, Tonje Fuglås Kvendbø var aktiv både som utøver og administrator.

Det var god stemning og godt oppmøte på Angråmyra søndag, og til og med værgudene viste seg fra sin beste side, selv om de hadde truet med regn på forhånd.

Det var stor aktivitet på skytebanene og også godt besøk inne på kafeen hvor det var lett å la seg friste av ferske bakels og gode kaker.



Mikael Heimlund, Trine Engdal Storholt og Anders Halset utgjorde halvparten av et jaktfeltlag. De var forholdsvis fornøyd med egen innsats, og vil helt sikkert komme tilbake for å delta neste år også. De var alle tre enige om at det viktigste er å delta og å ha det gøy.



Et av lagene på tur for å se hvordan skytingen har gått i jaktfelt.





Pause og en matbit er viktig for å holde seg i gang gjennom dagen.



På kjøkkenet var Sølvi Fuglås og Turid Sættem Eggen i full gang, mens Hans Storslett gledet seg på nystekte bakels.



Elgblinken er bevegelig og flytter seg i et ganske raskt tempo.



Noen av dyreblinkene på nært hold.



Surnadal JFF er medlem av Trollheimsporten.