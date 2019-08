Surnadal hyller dIRE sTRAITS

Bildet over: Rolf Paulsen og Rune Dalager inviterer til nok en hyllest!

Denne gangen har valget falt på et band som mange har ønsket seg, og årets prosjekt har fått tittelen «Surnadals Hyllest til dIRE sTRAITS».

Det engelske bandet albumdebuterte i 1978 med Mark Knopfler i spissen, og bandet hadde sin mest produktive periode fra 1978-1985 da de midt på 80-tallet virkelig trådte inn i rockens superliga med albumet Brothers In Arms, som foruten tittelkuttet inneholdt klassikere som Money For Nothing, Walk Of Life og So Far Away.

– Vi fant ut at dIRE sTRAITS passet oss veldig godt, sier Rune Dalager, og forteller videre at det er et band de fleste kjenner og har et forhold til, og som har en bred og folkelig publikumsappell.

Dalager sier også videre at flere av de som de har snakket med etter de siste hyllestene, har ymtet frampå om akkurat dette bandet, og derfor håper de nå at dette kan treffe og fenge mange.

– dIRE sTRAITS fikk dessuten etter hvert en bandbesetning som likner veldig på vår, med trommer, bass, to keyboardister, saxofon og to gitarister, sier Rune Dalager og legger til at i tillegg har de også muligheten til å gjøre soundet fyldigere med sine to eminente backingvokalister som også spiller mye perkusjon.

– Musikken er tidvis krevende og utfordrende å kopiere godt, i tillegg til at den er både melodiøs, lyrisk og iørefallende tilgjengelig på samme tid, forteller han videre, og det er også store sprik i dynamikk fra det helt vare og sarte til det mer rocka og ”skitne” uttrykket, noe som gir oss mange strenger å spille på for å kunne sette sammen et godt og variert show, sier Rune Dalager.

Paulsen og Dalager forteller at de vil spille låter fra samtlige av albumutgivelsene fra den selvtitulerte debuten i 1978 og fram til den siste studioutgivelsen On Every Street fra 1991. Publikum vil få høre kjente låter spilt så autentisk som mulig, og som vanlig har de prøvd å plukke originallåtene så nøye som overhodet mulig. Dette har medført til en utstrakt teknikkøving for gitaristene, som begge har måtte pugge på Knopflers spesielle måte å spille gitar på.

– Han bruker som oftest kun fingrene med høyrehånda og ikke plekter, forteller Dalager.

– Dette er veldig viktig for å få et så autentisk Knopfler-sound som overhodet mulig, og det er gjort både innkjøp og innlån av gitarer som også er så autentiske som mulig, sier han videre.

På dette prosjektet er nok gitarspillet vel så viktig som selve vokalen. Og både Paulsen og Dalager forteller at Knopfler tidvis er en meget lyrisk gitarist, og at man ofte kanskje kan betegne gitaren som like sentral i historiefortelling og dramaturgi som selve vokal og tekst.

Og bandets to gitarister Stein Boge og Øyvind Glåmen har ifølge både de to, gjort en formidabel jobb med å studere Knopflers teknikker og de forteller at allerede på den første øvingen kunne de høre konturene av noe stort!

Øyvind Glåmen er for øvrig ny i hyllest-ensemblet denne gangen. Halsalendingen bor nå i Oslo og studerer musikk på Westerdals.

– Han er en god forsterkning til bandet, sier Rune Dalager.

I tillegg har bandet også med seg svenske Christian Cuadra på saxofon. Han ble bandet kjent med via Oddbjørn Sponås i forbindelse med Bruce Springsteen-hyllesten, hvor Christian var vikar på den ene konserten.

Bandet er i hovedsak det samme som tidligere, med unntak av Christian Cuadra på saxofon og Øyvind Glåmen som gitarist i stedet for Rune Dalager. Denne gangen er Dalager produsent og lydtekniker.



Hele ensemblet samlet, med unntak av produsent Rune Dalager og Christian Cuadra på saxofon. Fra venstre: Øystein Hjelle Bondhus, vokal. Stein Boge, gitar. Torbjørn Kvande, bass. Rolf Paulsen, orgel og synthezise (bak). Øyvind Glåmen, gitar. Oddbjørn Sponås, slagverk. Lisa Botterli Flostrand, backing vocals og perkusjon. Brage Kristian Einum, piano. Halvor Drøpping, vokal. Astrid Hyldbakk, backing vocals og perkusjon.



Som sist så blir dette en konsert på drøyt halvannen time, og de har plukket ut 15 låter tiI dette showet, som de nå er godt i gang med å øve på.

– Et par av låtene er ganske episk store, lange og omfattende med flere instumentalpartier og mye dynamikk, forteller Rune Dalager.

– Og vi har også lagt oss på liveversjonene av noen låter, hvor versjonene ofte har lengre oppbygninger, stort anlagte soloer og massive avslutninger, og som av og til nesten kan være litt ”Pink Floydsk” i stilen, forteller han videre.

– Vi vil såklart spille alle klassikerne, både Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Tunnel Of Love, Telegraph Road, Money For Nothing, Brothers In Arms og Walk Of Life for å nevne noen. I tillegg har vi også gravd litt dypere i låtkatalogen og funnet fram noen av våre egne favoritter, en håndfull litt mer ”skjulte perler” som passer inn i konseptet vårt, sier Rolf Paulsen.

– Igjen vil selvsagt også den tekniske produksjonen bli viktig, både lyd og lys og ikke minst visuelle effekter som hever helheten, sier de begge to.

– Vi legger ellers opp dette prosjektet som vi har gjort før; med noen intensive helgesamlinger fram til premieren i Surnadal Kulturhus i februar neste år. Vi jobber ut ifra at alle øver godt på stoffet hver for seg, før vi øver det sammen når vi treffes. Med musikere av den kvaliteten som medvirker her, er det den mest effektive måten å gjøre ting på. Det er den fjerde gangen vi gjør et slikt prosjekt, så vi begynner å bli ganske rutinerte på dette nå. Det er en selvfølge for alle at alt stoffet sitter utenat før premieren, understreker både Rune Dalager og Rolf Paulsen.

Premieren finner altså sted i Surnadal Kulturhus fredag 14 februar, og det vil også bli konsert dagen etter, lørdag den 15 februar.

– Med erfaringene friskt i minne av hvor populære Pink Floyd- og Bruce Springsteen og Bowie-forestillingene ble, tror vi nok det kan være lurt å være ute i god tid for å skaffe seg billetter også denne gangen, sier Pål Norman ved Surnadal Kulturhus. Norman er medarrangør og meget glad og takknemlig for dette arrangementet med så mange gode lokale aktører.

– Surnadal Kulturhus har allerede lagt ut billetter til showet, og salget er godt i gang, så her der det bare å løpe og kjøpe, enten på nett eller i resepsjonen på Surnadal Kulturhus, sier Pål Norman.