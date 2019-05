Surnadal har fått sin første landslagsutøver i motocross

Torsdag setter Rindal og åtte andre utøvere kursen til Spania for en ti dagers lang landslagssamling. Den unge og lovende surnadalingen innrømmer at han er spent, men at han er utrolig glad for å få sjansen.

- Det er bare to uker siden jeg fikk telefonen fra landslagstrener Espen Blikstad, så det har skjedd mye på kort tid. Det er dette jeg har drømt om, og nå går drømmen i oppfyllelse, sier han.

Rindal har i lengre tid levert sterk crosskjøring. I fjor ble han nummer to i NM i MX junior, og ble i tillegg Midt-Norsk mester i samme klasse. Nå vil han ta steget opp på det øverste trinnet på seierspallen i NM.

- For to år siden ble jeg nummer tre, og i fjor nummer to. Da er det et naturlig mål å sikte seg inn på NM-gullet, men det er mye som skal klaffe for at det skal bli en realitet.

Først skal altså 16-åringen fra øvre Surnadal delta på sin aller første landslagssamling.

- Jeg gleder meg til å trene med de beste og utvikle meg som crosskjører. Videre håper jeg å kunne få kjøre noen løp i EM, sier han.

Tør du å drømme om VM-deltakelse?

- Det er veldig langt opp dit, og jeg er fortsatt ung. Men det er selvsagt lov å drømme, smiler han.

Hard fysisk trening

Rindal er i full gang med sesongoppkjøringen, og trener hver eneste dag. Om helgene kjøre han med pigg på banen på Kvanne, mens han resten av uken trener både kondisjon, basistrening og styrke.

- Det er svært viktig med god balanse, og i tillegg må man være sterk i kjernemuskulaturen. Det er denne typen trening som står i fokus nå. Jeg har god hjelp av onkel Bjarte Rindal som er med meg på alle økter og setter opp treningsprogram. Jeg er bedre forberedt i år enn på samme tidspunkt i fjor, og det skal han ha mye av æren for, sier han.

Terminlista viser at Rindals første løp for sesongen blir i Sverige i slutten av april. Videre blir det blant annet deltakelse i SM, NM og EM.

Utenom crosskjøringen er det skole som tar mye av tiden til Rindal. Han er elev på vg1 teknikk- og industriell produksjon på Surnadal vidaregåande skole.

Hva skal du bli når du blir stor, Råg?

- Da vil jeg jobbe som industrimekaniker. Og crosskjører selvsagt, smiler han.

Rindal ønsker å takke Surnadal motocrossklubb for flotte treningsforhold på Kvanne. I tillegg vil han sende en stor takk til alle sine sponsorer.

- Dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra klubb og sponsorer, sier Rindal.

Leder i Surnadal motocrossklubb, Jens Otnes Madsen, synes det er stor stas at klubben har en utøver som presterer på høyt nasjonalt nivå.

- Det er kjempestas for klubben at en av våre utøvere klarer å komme seg opp på et slikt nivå i en så ung alder. Når de andre utøverne ser hva som er mulig å få til, skapes det også en gnist hos dem. Det motiverer også til mer tilrettelegging av bane og omgivelser for utøverne. Det er bra at alle i klubben bidrar til å motivere hverandre, slik at vi kanskje får enda flere opp til det nivået Råg har, sier han.

Har stor tro på Råg

Grenansvarlig Motocross NMF, Ole-Ivar Bjørkamo, sier han har stor tro på 16-åringen fra Surnadal.

- Tidligere har landslagsutøvere søkt plass på landslaget, men nå som jeg har ansatt Espen Blikstad som ny trener og landslagssjef har vi implementert ny strategi hvor landslaget er en plass for de beste utøverne som skal være en representant for Norge i motocross. Utøvere blir derfor fanget opp via resultater som er lagt ned, holdninger og vilje som utøvere viser. Råg er i denne runden en utøver som raskt ble i den kategorien ved ny strategi, sier han.

Kontrakten vil bli signert etter landslagsamlingen i Spania.



- Opptaket til landslaget skjer ved at utøvere som blir tatt opp til å prøvetrene med landslaget har mulighet for å vise de verdier vi er ute etter, og dette er noe Råg skal gjøre nå neste uke, sier Bjørkamo.

Bjørkamo er sikker på at svenske Espen Blikstad er rette personen til å ta Råg og resten av landslaget til nye høyder innen sporten.

- Blikstad er Sveriges høyst utdannede trener i motocross, og har vært trener og lærer ved motocross-gymnaset i Tibro siden 2007. I tillegg har han lang erfaring fra VM og EM samt proff- karrierer, noe som garantert vil bidra til Råg's kommende resultater. Vi er spente på Rågs deltagelse sammen landslaget neste uke, og er gleder oss til å se han i tiden som kommer, sier han.



Rindal klarer fint å kombinere crosskjøring og skolearbeid