Surnadal forsterker med Sondre Næss Bolme

Mens overgangsfristen for lengst har passert for de profesjonelle klubbene, er det 10. september som er absolutt siste frist for amatørklubber og -spillere.

Noen dager før fristen, har Surnadals 4. divisjonslag forsterket med Sondre Næss Bolme, som melder overgang fra Orkla FK.

Næss Bolme viste seg tidlig som et stort talent i Rindal-drakta, og bare 15 år gammel var han en sentral brikke på Rindal og Surnadals samarbeidslag, som ble sluttspillmestere i G19 2. divisjon i 2014.

Før 2015-sesongen signerte rindalingen, som også er halvt surnadaling, for Rosenborg, der han i løpet av halvannen sesong representerte klubben på G16 og G19-nivå.

Høsten 2016 gikk turen videre til Ranheim og spill for juniorlaget og rekruttlaget i 3. divisjon, før Ranheims blå drakt ble byttet ut med Orklas gule før sesongen 2018.

Der ble det spill for både A-laget, rekruttlaget og juniorlaget, før han denne sesongen har gjort høyrebackplassen på A-laget til sin egen. I Orklas første obligatoriske kamp før året, første runde i NM-kvalifiseringa, kom Næss Bolme inn som innbytter.

Deretter startet han de 17 neste kampene, og på 18 kamper denne sesongen har han notert seg for to scoringer - mot Kongsvinger 2 og Steinkjer - og tre gule kort.

20-åringen, som i sommer flytta hjem til Rindal og jobber på Rindalslist, gleder seg til spill i den blå Surnadal-drakta:

– Det å spille for Surnadal er noe jeg ser veldig fram til. Jeg håper jeg kan komme inn i spillergruppa og bidra positivt både på og utenfor banen, sier Næss Bolme, som trente med Surnadal i to uker under fotballferien i sommer.

– I løpet av den korte tida jeg trente med klubben, fikk jeg et utrolig godt inntrykk av spillergruppa. Så nå ser jeg fram mot en spennende høst, der vi forhåpentligvis plukker mange poeng, og samtidig underholder publikum når vi spiller på eget gress.

Surnadal-trener Webjørn Holten er storfornøyd med nysigneringen.

– I Sondre får vi en energisk, teknisk og kondisjonssterk spiller. Han tilfører oss mye, både sportslig og i garderoben. Jeg ser fram til å få ham i stallen, sier Holten.



Ingressfoto: Sondre Næss Bolme og trener Webjørn Holten på fredagens Surnadal-trening.