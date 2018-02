Surnadal Alpinsenter fikk utviklingspris

Bildet over: Dag Skei mottar prisen fra banksjef Allan Troelsen.

Banksjef Allan Troelsen sier at årets vinner kan tituleres som en bauta i lokalsamfunnet, og at beskrivelser som innovativ, omtenksom, oppfinnsom, sporty, frisk og fantastisk er brukt om Dag Skei. Surnadal Alpinsenter setter Surnadal på kartet, og bidrar til positive ringvirkninger i form av positive synergier til næringslivet, og god fysisk og psykisk helse for sine gjester. Fra å måtte ha 0 dager drift i sesongen 2013, ble det ny giv i 2014.

- Det er ingen tvil om at de investeringer som ble gjort den gangen har gitt grobunn for en ny æra for et av vår regions flotteste anlegg. Det er flott å se de store planene som foreligger for fremtiden, og at anlegget etter hvert kan bli helårsdrevet er det vel liten tvil om at de som driver nå får til. Det er en enorm innsats som legges ned av dyktige mennesker som ofrer mange timers innsats for at forholdene skal bli så bra som mulig, til glede for både små og store, unge og gamle, sier Troelsen.

Utviklingsprisen er en utmerkelse og påskjønnelse til lag, personer eller bedrifter som har gjort en innsats for markedsføring av lokalsamfunnet og/eller utvikling av lokal kultur, idrett, reiseliv eller næring. Dette er den 17. utviklingsprisen som deles ut og tidligere prismottakere inkluderer Talgø, Vårsøg Hotell, Nordmøre Folkehøgskole og Gudmund Kårvatn. I fjor var det Pipelife Norge som fikk utmerkelsen.