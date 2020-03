Surnadal åpner borte mot Smøla 9. mai - kanskje

I en e-post sendt ut til klubbene, skriver NFF Nordmøre og Romsdal at det fortsatt er usikkert når man kan starte opp igjen med organisert idrettsaktivitet, men at de må forholde seg til- og planlegge ut fra gjeldende vedtak.

Det betyr oppstart i løpet av mai, men kretsen innrømmer at de har i bakhodet at oppstart kan bli utsatt til et senere tidspunkt.

I det nye kampoppsettet er foreløpig fem serierunder flyttet, og serien forlenget med én uke, til 24. oktober. Fotballkretsen varsler imidlertid at det kan komme flere endringer, avhengig av hvordan situasjonen i samfunnet utvikler seg.

Dersom den nye spilleplanen lar seg gjennomføre, starter årets 4. divisjon med Malmefjorden-Tomrefjord, Åndalsnes-Eide og omegn, Vestnes Varfjell-Dahle og Sunndal-Midsund fredag 8. mai, Smøla-Surnadal lørdag 9. mai og KBK 2-KFK mandag 11. mai.

Smøla er nyopprykket etter at de vant 5. divisjon i 2019, mens Webjørn Holtens Surnadal ble nummer 3 i 4.divisjon, bare bak KBK 2 og Eide og omegn.

Trøndelag Fotballkrets har foreløpig ikke lagt ut ny terminliste for Rindal.



Foto: Sindre Hyldbakk Kvande, Vegard Gjul, Sindre Fiske, Sondre Næss Bolme og resten av Surnadals fotballherrer er i fotballkretsens nye spilleplan satt opp med seriestart borte mot Smøla 9. mai (Foto: Surnadal IL Fotball.