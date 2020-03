Surnadal: 5-dobling av eiendomsskatten!

Jeg fikk også vite at da kommunen åpnet frivillighetssentral og ungdomsklubb i Fiskegården nettopp, bestilte de to kontorstoler fra Kristiansund. Kontorstolene ble tilkjørt av firmaet der ute i havgapet. I møbelforretningen vegg i vegg, kunne kommunen ha kjøpt de samme to stolene uten bilfrakt t/r byen/bygda - med CO2-utslipp.

Nå trues det kjekke lille hotellet som ligger i funksjon med Kulturhuset av konkurs, siden de også har fått 5-doblet eiendomsskatten.

Da REMA 1000 skulle bygge sin kyllingproduksjonsenhet, bygget de den på Orkanger, siden Orkdal ikke har eiendomsskatt.

Hva forstår vi når vi får disse opplysningene? Jo, Surnadal kommune tar kvelertak på næringslivet her i kommunen. Vi hadde en gang her i Surnadal: 2 gullsmedbutikker, 2 fotobutikker, 2 parfymerier m.m. Dette er borte nå. Mye annet er borte: Narvesenkiosken, bokhandelen…

Hvorfor 5-dobles eiendomsskatten?

Er det for å finansiere en ny barneskole på Øye som vi ikke trenger? Den nye barneskolen, som det er mye negativt å si om, som er bygget mot brukernes (lærernes) råd, som skal koste 1/4 milliard (!), er unødvendig – når vi allerede har funksjonelle skolelokaler. Bygges det kanskje en ny barneskole som et vedheng til Ungdomsskolen for å spare inn en rektorlønn? For trolig blir rektorstillingene slått sammen til én. Jeg må si det er originalt å bygge en barneskole til en ¼ milliard for å spare inn en rektorlønn!

Har Surnadal kommune en akseptabel plan med dette? Hvorfor drepes næringslivet i kommunen med en skatt som skal finansiere en skole som ikke trengs, når alle de som nå arbeider i det eksisterende næringslivet, vil rømme bygda når bedriftene går konkurs eller flytter ut?

Glærum, 17.mars – 2020.

Dordi Skuggevik