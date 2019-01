Supermåneformørkelsen sett fra Rindal

Som Trollheimsporten omtalte i helga, inntraff fenomentet supermåneformørkelse tidlig mandag morgen.

Mellom klokka 05.41 og 06.44 var hele månen i jordskyggen, og det at det var fullmåne gjør dette til en svært sjelden hendelse: tidligere har det kun vært åtte slike supermåneformørkelser siden 1900.

Johan Helgetun har sendt inn et flott bilde av hvordan den totale formørkelsen så ut i Rindal:

Helgetun skriver følgende:



I Rindal hadde vi flaks med skydekket - fenomenet kunne observeres fra starten av formørkelsen fram til midtveis i totaliteten før skylaget tetnet til og dekket siste halvdel av formørkelsen.

Etter at hele månen var kommet inn i jordskyggen (inn i totaliteten) ble månen ganske så rød (blodmåne). Bildet er tatt noen minutter etter at den gikk inn i totaliteten. Jeg er overbegeistret over å ha fått oppleve denne formørkelsen - neste tilsvarende formørkelse inntreffer først i 2051!