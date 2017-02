Superlørdag i Surnadal idrettshall

Herrelaget får besøk av Bergsøy 2. Da lagene møttes på Sunnmøre i oktober, tapte Surnadal 27 - 18. Etter seks kamper ligger Surnadal sist på tabellen med 2 poeng. Bergsøy 2 ligger nest sist med 4 poeng. Se tabellen her. Kampstart 15.00.

Herrelaget møter tabelltreer Midsund på bortebane søndag 5. februar.

Damelaget har vunnet stort de to siste kampene, men for to uker siden tapte de med åtte mål for Melhus/Gimse 2 som er lørdagens motstander. Les om bortekampen her. Før helgas serierunde ligger Surnadal på 7. plass på tabellen med 12 poeng, like mange poeng som Klæbu på plassen foran. Melhus/Gimse 2 ligger på 5. plass med 13 poeng. Kampstart 16.30.

Det er også verdt å nevne at keeper Ane Lyngstad (som fylte 16 år sist søndag) skal debutere på damelaget under lørdagens damekamp.

Før seniorkampene skal G10 og J12 i aksjon på parketten. Se tidspunkt i plakaten under: