Summercampen er i gang!

11. juli skreiv Trollheimsporten om den frivillige organisasjonen Drive for life som i samarbeid med Surnadal Sparebank hadde som mål å arrangere sommercamp med aktiviteter for unge i Surnadal. På et møte med representanter fra Drive for life, ungdomsrådet, Surnadal Sparebank, idrettslaga, kommunen og ungdomskontakten i Surnadal var det positiv stemning for tiltaket, og tro på at dette kunne komme i gang allerede i sommer. Det ble bestemt at ungdomsrådet skulle stille med aktivitetsledere. Nå er det altså i gang på Øye stadion og Surnadal Idrettshall.



Konkurransefritt i trygge rammer

Inspire Summer Cmap er et ganske nytt konsept som har som mål å tilby ulike fysiske aktiviteter der unge kan få ut energi i trygge rammer og med gode rollemodeller. Stikkord er gjensidig respekt, glede og mestring gjennom aktivitet i et konkurransefritt miljø.

Mandager og torsdager fra 23. 7 til 13.8. er det bare å møte opp kl 16 på Øye stadion. Dersom det er dårlig vær, blir aktivitetene flyttet inn i idrettshallen. Aktivitetsøktene vil holde på fra kl 16 til 18. Ellers har łnspire egen Facebookside der en kan se bilder og få informasjon.

Aktivitetslederne Una Langeland Gravvold, Sindre Bruset og Rebekka Mikkelsen har mye å velge i. Med i opplegget følger en innholdsrik bag med ulike baller og utstyr til aktiviteter som boccia, kubb, frisbee med mer. I dag er det kubb som står på programmet i føste økta. Lederne setter ut kubber, og det er omgjort å slå ned flest mulig av motstanderlaget sine kubber. Etter en spennende kamp, blir det til slutt kåret en vinner. Etterpå er det stemning for volleyball inne i hallen.



Lederne Una Langeland Gravvold, Sindre Bruset og Rebekka Mikkelsen med utstyrsbagen fra Inspire.



Vil gjerne ha med flere ungdommer

Inspere Summer Camp er beregnet for unge i alderen 8-18 år. Jarand Husby Haugen og Aron Rodal Haugen var med sine 13 år de eldste som møtte opp på første kveld på torsdag. De forteller at de fikk vite om tilbudet gjennom facebook, men vil gjerne ha med flere på egen alder.



Even Rodal Haugen, Jarand Husby Haugen og Aron Rodal Haugen vil gjerne ha med flere eldre ungdommer.



Stella Røen på 10 år fikk også vite om Campen på facebook. Flere av vennene hennes er med, og hun ser ikke bort fra at hun vil spørre flere om å bli med dersom de er hjemme fra ferie.

– Jeg liker å holde på med ting, sier Stella.



Stella Røen (10) liker å finne på ting, og synes kubb var artig.



Og da er hun kommet på rett plass, for her er det full aktivitet. Neste kveld er førstkommende mandag, den 27. Juli. Da er det bare å møte opp, en trenger ikke å melde seg på på fohånd. Det er gratis å være med, og en trenger ikke ha noen spesielle ferdigheter eller eget utstyr.

På facebooksiden til Inspire Surnadal finner en mer informasjon.

Dersom det er noe mer en lurer på, kan en ta kontakt med Una Langeland Gravvold, som er leder i Ungdomsrådet eller på mail til mari.halgunset@driveforlife.com