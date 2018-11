Suksess – nok en gang

Sverre Fiske i Surnadal Sparebank hjelper Emrik Olai Svendsli og mamma Siv Elisabeth Svendsli med å sette pengene fra sparebøssa inn på konto.



Emrik Olai er veldig fornøyd med gavene han fikk av banken da han tømte sparebøssa si.



Her får Karoline Løwe og mamma Oddny Løwe hjelp til å tømme sparebøssa.



Øisteins blyant engasjerte både voksne og ivrige barn med sine tyegninger.

Maret Heggset i Surnadal Sparebank kunne fortelle at da hun begynte i banken for 42 år siden, var sparebankuka allerede en suksess. Hun forteller videre at sparebankuka begynte en gang på 70-tallet, og at den har utviklet seg fra verdenssparedagen, som er 31. oktober.

Maret kan også fortelle at det er 3. gang Øisteins blyant er der og underholder, og hun mener helt klart at det er fint å legge dette til en lørdag. – Det er godt å kunne komme hit barn og voksne sammen, uten å måtte stresse vider til middagslaging eller andre ting man må rekke etter jobb, sier hun. Hun sier også at det er viktig for barn å lære seg verdien av pengene i disse digitale tider.



Maret Heggset er veldig glad for at det også i år ble stort oppmøte på åpen lørdag i banken.