Suksess med postkort og politikk

Det er andre gang Anne Skjølsvold viser bilder på Åpen dag fra boka som ble utgitt av Rindal skimuseum i 2018. I januar ble det vist bilder fra Rindal sentrum. Nå gjenstår Bolme og Romundstadbygda, så vi har ei ny framvisning i vente.



Anne Skjølsvold reklamerte også for boka. Den er et funn for unge og eldre rindalinger og andre.



Gamle postkort. Her er fra Skogen. Grøsetgårder og Garbergfjellet.​



Fredriksli skole.​



Samvirkelaget på Nybø. Staselig!​





Jostein Grytbakk ønsker politikerne velkommen. Fra venstre Vibeke Langli, Senterpartiet, Line Flåtten, Arbeiderpartiet, og Magnar Dalsegg, Høyre. Bak ser vi Olav Helgetun som hadde full kontroll på lyden.

Politikk sto på programmet etter matpausen. Her stilte ordførerkandidatene Line Flåtten, Arbeiderpartiet, Vibeke Langli, Senterpartiet og Magnar Dalsegg, Høyre. Jostein Grytbakk hadde forberedt og ledet denne delen av programmet. Han understreket at pensjonistlaget er partipolitisk nøytralt. Først fikk ordførerkandidatene 10 minutter hver til innlegg. De skulle alle snakke om arbeidet og framdriften med utbedring/nybygging av Rindal helsetun. Politikerne var enige. Utredningsfasen går sin gang. 100 millioner er beregnet, av det 50 millioner fra Rindal kommune. Ellers redegjorde politikerne fra egne program.

I spørretimen kom flere tema på banen.

Maria Røen etterlyste veilys i gamle boligfelt. Jon Storløkken Bolme etterspurte arbeid for å få til helstillinger i helsesektoren. Han ville også ha en mer brukervennlig infoside fra Rindal kommune. Oddvar Løset minte om veistubben fra Bolme barnehage til Nygård. Her er det 80-sone og bakketopp. Fra pensjonistlaget ble den videre skjebne til Brukerutvalget etterspurt.

Politikerne svarte ut fra sine program. Gode tiltak, samarbeid og velvilje for å få til utvikling er sterk hos alle parti. Til sist er det økonomi og prioriteringer som avgjør hvor mange av de gode tiltakene som blir gjennomført.



May Johnsen er leder i Brukerutvalget. Hun etterlyste henvendelser fra brukerne.





Takk til Magnar Dalsegg fra Jostein Grytbakk. Line Flåtten i midten.



Takk for vel gjennomført spørretime! Fra venstre Jostein Grytbakk, pensjonistlaget, Vibeke Langli, Senterpartiet, Line Flåtten, Arbeiderpartiet, Magnar Dalsegg, Høyre, og Helene Marie Nergård, pensjonistlaget.



Bordene var denne dagen pyntet med rognebær, og maten var som alltid god, levert fra Rindal helsetuns kjøkken.

Neste Åpen dag er torsdag den 3. oktober. Da feires Den internasjonale eldredagen, og arrangementet er i samarbeid med Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tekst og foto: Helene Marie Nergård