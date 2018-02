Suksess med næringslivsdag

Bildet over: F.v. Liv Dalsegg, markedssjef i Surnadal sparebank, sammen med Bente Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS Holding ASA, ved siden av gulljakken til Therese Johaug.

Banksjef i Surnadal sparebank Allan Troelsen ønsket velkommen til den 15. næringslivsdagen, og informerte blant annet om bankens salg av egenkapitalbevis.

Ny konferansier av året er Bente Krangnes Edvardsen som introduserte seg selv på en særegen måte. Vi fikk et innblikk i hennes forhold til Surnadal sparebank. Edvardsen driver flere klesbutikker, og har i årenes løp brukt banken til både huslån, oppstartslån og billån. Det hele ble dramatisert av Dansekompaniet fra Kulturskolen på Indre Nordmøre, fulgt av bilder fra både banken og livet til Bente.

Bente K. Edvardsen sier hun er opptatt av den lokale tilknytningen og relasjonen Surnadal sparebank står for. Hun kjøpte egenkapitalbevis for noen år siden, mest på grunn av følelsen av det å eie noe som er så lokalt.

- Antallet var ikke så viktig, men for meg var det viktigere å få være en del av den lokale banken vår, sier Edvardsen.





Bente K. Edvardsen introduserte seg selv på en personlig måte ved å vise sitt eget forhold til Surnadal sparebank gjennom årenes løp, ved hjelp av Dansekompaniet og bilder fra banken og hennes eget liv.



Konferansier Bente Krangnes Edvardsen sammen med Jan L. Andreassen, sjefsøkonom i Eika Gruppen AS.

Fjellgård med lange tradisjoner

Cathrine Laumann Kårvatn er gift med Gudmund Kårvatn, og sammen driver de både med sportsbutikk, turisme og gårdsdrift. Kårvatn har vært brukt siden det kom folk til lands, og gården har en 130 år gammel tradisjon med turistarbeid. For 40 år siden ble det startet et prosjekt med naturforskning her, og daglig blir det tatt inn prøver av luft og vann. Resultatene viser at ingen annen plass i Europa er mindre påvirket av forurensning enn Kårvatn. Her finner du altså den reneste lufta og vannet i Nord-Europa.

Kårvatn Fjellutstyr har blitt en arbeidsplass for fem personer etter oppstarten for 25 år siden. I tillegg til gårdsdrift med ammekyr, satser de på overnatting og har et godt samarbeid med Den norske turistforening. Til sammen har Kårvatn tretti overnattingsplasser fordelt på to boenheter.



Gudmund og Cathrine Kårvatn.

Verdenssuksess

Odd Gustav Kvalvåg er CEO, medeier og gründer i bedriten Deep C, som har hovedkontor i Kristiansund. Deep C ble etablert i 2012 og er verdensledende innen teknologi og løsninger innen havbunnsintervensjon. Bedriften er 100% eid av gründerne, og har avdelingskontor i Storbritannia, Nederland og Canada. Ned til 2000 meters havdyp kan de drive med blant annet fundamentering og planering for nye installasjoner, grøfting og nedgraving av rør, tilrettelegging av rørtraseer, samt rydding og fjerning av avfall og masser, inspeksjon og overvåkning. Deep C har flere store prosjekter verden over, deriblant rørlegging i Turkstream Russland, Subsea feltutvikling i Hebron Canada, og inspeksjon av U864 i Fedje, Norge.



Kristiansundsbedriften Deep C har gjort suksess verden over, og er godt fornøyd med sin bank, nemlig Surnadal sparebank. Kristiansundsbedriften Deep C har gjort suksess verden over, og er godt fornøyd med sin bank, nemlig Surnadal sparebank.

Fra konkurs til kjempesuksess

Steinar J. Olsen bestemte seg allerede i ung alder for å drive egen virksomhet. Tre uker etter at han dimmiterte fra militæret startet han opp sin første sportsbutikk. Han fikk raskt fem butikker, men de gikk etter hvert konkurs en etter en. For Olsen var det aldri et alternativ å gi opp. Han lærte av feilene sine, og var helt sikker på at han skulle klare å nå drømmen sin. I 2017 passerte Stormberg 360 millioner kroner i omsetning, og har hatt overskudd i 18 av 20 år.

- Stormberg skal være et usnobbete merke, som gjør det mulig for alle og ut på tur. Vi har blitt godt mottatt av nordmenn, og føler oss heldig på det viser, sier Steinar J. Olsen.

Bedriften er kjent for sin rekruttering til arbeidslivet, der målet er at 25% av de som rekrutteres til Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet.

- I Norge er 100 000 under 30 år verken i jobb eller under utdanning. Hvis alle arbeidsgivere kunne sett mulighetene i dette, hadde mye vært gjort, sier Olsen.

Inkluderende arbeidsliv er en av tre bærebjelker til bedriften, hvor de to andre er etisk handel og bærekraft. Stormberg er klima- og miljøbevisst, og har blant annet innført panteordning på brukte Stormberg-klær. Stormberg ønsker å gjøre verden til et litt bedre sted, og inspirere andre bedrifter til å gjøre det samme.



Allan Troelsen og Steinar J. Olsen.

Mange opp- og nedturer for Moods of Norway

Simen Staalnacke er en av gründerne og designerne i Moods of Norway, en bedrift som har hatt mange opp- og nedturer siden oppstarten for 14 år siden. Moods of Norway gikk fra null til 320 millioner kroner i omsetning på elleve år, og hadde over 300 ansatte. De gjorde en enorm satsing i USA hvor planen var å starte femten butikker, blant annet i Los Angeles og New York. I tillegg kjøpte de kjeden Brandstad, og gikk fra tyve til førti butikker.

- Vi skulle nok vært mer måteholden. Konseptet ble etter hvert for utydelig, sier Staalnacke.

I 2017 gikk bedriften konkurs, men Staalnacke m.fl. er i full gang med å planlegge veien videre. Staalnacke forteller at de nå er tilbake der de startet, nemlig med full fokus på herrekolleksjon og kategorier som de er gode på. Brandstadkjeden blir med sine tyve butikker deres eneste distribusjonskanal i tillegg til Stryn Flagship.



Simen Staalnacke fortalte åpenhjertig om suksessen og konkursen til Moods of Norway.