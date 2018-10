Suksess for bedriftsnettverk på Nordmøre

InnovasjonsTRE består av Rindalshytter, Kvatro, Talgø, Solem sag, Bøfjorden sag, VIBO Entreprenør, Bergmoen og G.K. Røe.

IN2innovation består av A.Kvam, Betten maskinstasjon, Bøfjorden sag, Kvanne Industrier, Langset, Ottem, SITO Mek, Sollid Mek Verksted, Storvik og Vaagland Båtbyggeri.



Fantastiske resultater på få år

Magne Løfaldli, som er ansatt i InnovasjonsTRE, forteller at medlemsbedriftene i de to nettverkene totalt sett har hatt en veldig fin bedriftsøkonomisk utvikling siden oppstarten i 2013. De kan vise til en mye sterkere vekst enn sammenlignbare bedrifter både i resten av fylket og i hele landet. Løfaldli sier at de kan vise til fantastiske resultater, som kommer av et helt unikt samarbeid. Og han gir de enkelte bedriftene og samarbeidet dem i mellom æren for dette.

- Det er en soleklar forskjell på utviklingen i bedriftene i nettverk enn utenfor, fastslår han.

Solrun Hafsås fra SITO Mek AS i Tingvoll synes at Iren Sæterbø og Magne Løfaldli, som er ansatte i nettverkene, også skal ha sin del av æren for suksessen. Det er fint å ha mulighet til å veiledning av dem om man lurer på noe, sier hun. De ansatte i nettverket har god kjennskap til hver av til bedriftene, og nærhet skaper tillit.

- Vi får stor tillit, og det setter vi pris på, sier Løfaldli.



Tilsagn på flere innovative prosjekter

Nettverkene har sin viktigste samarbeidspartner i Innovasjon Norge, og de samarbeider også med ulike forskningsmiljøer.

For tiden har de flere interessante og innovative prosjekter på gang, som de har fått tilsagn på fra Innovasjon Norge. Et eksempel på dette er et EU-prosjekt hvor Kvatro, Talgø Møretre og G.K. Røe deltar. Det går ut på å utvikle nye konstruksjonmetoder for framtidas bygg. Målet er å lage bygninger som blant annet kan demonteres og flyttes. Det gjelder både fjøs og forretningsbygg, og muligheten for gjenbruk står sentralt.



Industrien er viktig på Nordmøre

Industri og produksjon står uvanlig sterkt på indre Nordmøre. Hver andre sysselsatte her er direkte eller indirekte avhengig av industriens vekst og utvikling, forklarer Løfaldli. Dette er også ganske unikt i Norge. Når det gjelder landbasert produksjon er eksporten hele ti ganger større fra denne regionen enn fra Norge for øvrig. Flere av medlemsbedriftene ser et større marked nå enn ved oppstarten i 2013. Flere ser nå også et marked utenfor landets grenser, de har lært av hverandre og utvidet horisonten.

Flere av nettverksbedriftene er leverandører til Pipelife og Hydro Sunndal. De store bedriftene har fokus på å bruke lokale leverandører, men samtidig setter strenge krav. Det holder leverandørbedriftene skjerpet. Man MÅ være bra og levere som forventet.



Mange fordeler med samarbeid

Medlemsbedriftene i InnovasjonsTRE og IN2innovation har sett mange positive virkninger av samarbeidet de startet i 2013. Medlemsbedriftene utfyller hverandre i stor grad, og det er svært lite konkurranse mellom dem.

Styremedlemmene i nettverkene trekker fram en rekke fordeler med samarbeidet. De synes det er interessant å møtes og hjelpe hverandre å utvikle ideer. Nå kan de kanskje få hjelp fra naboen med noe som de før måtte hente fra utlandet. Og til og med til en rimeligere pris, i noen tilfeller. Hver bedrift har god kompetanse på sitt felt. En solid base av fagfolk og tverrfaglighet har vist seg å være veldig nyttig. Nå samarbeider bedriftene mye mer om felles prosjekter, og ser på hverandre mer som kolleger enn konkurrenter.

Nettverkene får av og til forespørsler fra andre bedrifter som ønsker å bli med i fellesskapet. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

- Det blir et spørsmål om komplettering. Hva har vi og hva trenger vi? sier Solrun Hafsås.

Det er viktig at medlemsbedriftene utfyller hverandre, og at det ikke blir betydelig større konkurranse innenfor nettverket. Det er også viktig å bevare tilliten medlemsbedriftene imellom.



F.v. Iren Sæterbø (IN2innovation), Solrun Hafsås (SITO Mek AS), Hallvard Brusethaug (Talgø Møretre AS), Magnus Bøklep (Bøfjorden Sag AS), Torstein Ottem (Ottem), Bjørn Anders Moen (Kvatro AS) og Magne Løfaldli (InnovasjonsTRE) er strålende fornøyd med det unike bedriftsamarbeidet på Nordmøre.



Nettverkene slår seg sammen

De er alle enige om at utviklingen innenfor nettverkene har vært fantastisk. De har jobbet mange gode prosjekter, og flere nye er på gang. Det er fullt kjør og travle dager, og stadig nye ideer.

InnovasjonsTRE og IN2Innovation planlegger å slå seg samme ved nyttår. Det vil gi en rasjonaliseringsgevinst, og bedriftene har stor nytte og glede av å komme samme og diskutere og lære av hverandre. Medlemmene skal bevare sine særegenheter innen tre, metall og logistikk, men vil kanskje i enda større grad jobbe sammen mot felles mål.