Strindheimrennet og FIS Youth Cup i Granåsen

Alle klasser hadde fellesstart, en øvelse som det ikke er alt for mange av på terminlista. Våre løpere gikk mange sterke løp, og med fellesstart ble det også trening på både taktikk og spurtegenskaper. Vi hadde 8 utøvere til start, og i gutter 13 år ble det delt andreplass til Olav Fugelsøy og Abel Sæterbø Raaen. Her var det hele 26 deltakere på startstreken. Håkon Bøklep gikk inn til tredje plass i gutter 12 år, her ble Helge Nordvik nr. 16 (20 deltakere). Noa Sæterbø Raaen gikk også et meget godt, og ble til slutt nr. 5 i gutter 16 år. Her ble Ola Nordvik nr. 14 (15 deltakere). På jentesiden måtte dessverre Stine Fiske bryte sitt løp i jenter 16 år, mens Ragnhild Mogstad endte på en 6. plass i Kvinner 19/20.



Noa Sæterbø Raaen



Håkon Bøklep



Helge Nordvik



I Granåsen ble det gått kombinert verdenscup i helga. Samtidig ble det også arrangert FIS Youth Cup. Her deltok Johannes Gujord fra Surnadal IL. Med 22 deltakere fra både Norge, Tyskland og Tsjekkia på startstreken ble det en minneverdig og opplevelsesrik helg. Johannes ble nr. 7 på lørdag, mens han endte på en 8. plass på søndag. Flott innsats.



Johannes Gujord



Resultater fra Strindheimrennet finner du her​.



​Tekst og foto: Surnadal IL

Her vil Trollheimsporten også få med at Mali Eidnes Bakken deltok i Strindheimrennet (5 km fristil fellesstart). Hun ble nr 3 i klasse J16. En veldig fin innsats! (Bildet er lånt fra Rindal IL sin facebookside)