Strikkekino for første gang

Bildet over: Fra filmen "Hidden Figures".



Det er ikke nødvendig å ha pass fra festivalen for å komme inn. Alle er velkommen til kinosalen!

Billetter kr. 100,- kan bestilles på festivalens hjemmeside eller i infoteltet på festivalområdet lørdag 19.8. fra kl. 0900

Filmen "Hidden Figures" ble nominert til hele 3 Oskars. Den hadde norgespremiere i mars 2017 og fikk topp anmeldelser;



«Uten tvil en av årets mest inspirerende historier»

Pete Hammond/DEADLINE



«Sann historie som man ikke kan la være å applaudere»

Filmpolitiet



«Fortelle om noen mennesker som fortjener å bli husket – og får oss til å sippe»

VG Terningkast 5



