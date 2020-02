Strikkeglede og godt humør

Bildet over: Gerd Marie Bævre og Bente Mosbakk trives på strikkeweekend.

Praten går livlig rundt bordene i lokalene til Den glade laks. For en strikker er strikkekafè et kjent begrep, og her får man en tredagers strikkekafè. Det er ikke rart at humøret er på topp.

Kari Heggset er pådriver for arrangementet. Hun er opptatt av at hotellet skal være et levende hus.



- Det er viktig at at det skjer noe på hotellet, og jeg er opptatt av å få folk ut av godstolen, sier hun. Som strikker selv, kom jeg på idèen om strikkeweekend, sier hun.

Foruten god tid til strikking, blir det foredrag, kaffe og god mat med festmiddag lørdag kveld.



Det er flest tilreisende på fredag kveld, men også noen lokale helter har tatt turen. Bente Mosbakk og Gerd Maire Bævre, Gunn Bredesen og Randi Glærum er å finne med strikketøyet fredag kveld. Mange surndalinger møter gjerne opp på lørdag, med disse damene vil få med seg hele helga.



- Skal det være, så skal det være, smiler de.



Stemingen er godt rundt bordet, og latteren sitter løst. Ved samme bord finner vi også Marit Kolåsæter Bjøkmo og Mona Granli. De kommer fra Mo i Rana, og det er fjerde gangen de er på strikkeweekend i Surnadal. Første gangen så de en reklame på Facebook, og bestemt seg for å dra.



- Vi hadde ikke peiling på hvor Surnadal var, ler Marit Kolåsæter Bjørkmo. Men Surnadal falt i smak, og de har tatt turen hvert år siden den gang.



Denne gangen kom de allerede torsdag kveld. Gjennom tidligere weekender har de blitt kjent med Bente Mosbakk, og de tok kontakt med henne og lurte på om hun ville være med på strikkekafe på Løkken torsdag kveld. Og Bente stilte villig opp. Dermed fikk de med seg en ekstra strikkekveld på kjøpet.



- Vi var litt usikre om vi skulle spørre Bente om å kjøre helt til Løkken sammen med oss, sier Marit, - men vi tok sjansen.



- Jeg bruker jo å være der likevel jeg, sier Bente, som opprinnelig er fra Løkken.



Damene fra Mo tok tog til Trondheim og buss til Surnadal. Torsdag var de raskt innom hotellet med bagasjen før de snudde nesen nordover igjen sammen med Bente. Det må vel kalles strikkelidenskap.



Marit Kolåsæter Bjørkmo og Mona Granli tar turen til Surnadal for fjerde gang.

Foredrag

Kari Heggset inviterer en kjent stikkeprofil hvert år. Tidligere har blant annet Marte Helgetun, Knitting Ina og Arnhild Skatvedt vært på besøk. Denne gangen er det designer Kari Hestnes. Hun har jobbet som profesjonell strikkedesigner i 40 år, og drevet garnutvikling sammen med mannen sin.



- Vi var de første som innførte alpakka til Norge, sier Hestnes, som står bak oppstarten av garnmerket Du Store Alpakka i samarbeid med spinneriet Hillesvåg. Ulla kommer fra en alpakkafarm i Peru. Etter hvert bygde de også skole for barna til arbeiderne på farmen. I dag har de solgt seg ut av bedriften, og Hestnes konsentrerer seg om jobben som designer, og driver netthandel der hun selger oppskrifter og garn. Hun er opptatt av stillhet og å formidle skjønnhet.



- Når jeg desingner er jeg avhengig av ro og isolerer meg, sier hun. Men så dukker jeg fram blant folk av og til, tilføyer hun leende.



Det er ikke ofte hun drar rundt som foredragsholder, men hun reiser mye i utlandet. Da henter hun nye idèer og impulser.



Lørdag får deltakerne høre om karrieren som strikkedesigner, og hvordan hun har kommet dit hun er i dag. Fredag var tema for foredraget å designe egne klær og tilpasse oppskrifter med utgangspunkt i grunnoppskrifter. Hun har laget en bok om emnet.



- Det var nok den kjedeligste boka jeg har laget, for det er bare matematikk, ler hun. Her har hun regnet ut oppskrifter for ulike plagg i forskjellige fasonger og garntyper, og flere desingere bruker boken som grunnlag for egne arbeider. Hun er opptatt av at folk skal ha klær som kler dem, og at kroppsfasong og ansiktsform har mye å si for hvilke plagg hver enkelt kler.



Mange ville gjerne få bøkene signert av Kari Hestnes

Boklansering

Hestnes har forfattet mange bøker, både alene og som medforfatter. Lørdag er det klar for lansering av en splitter ny bok. Fremdels holder hun kortene tett til brystet, men vi spør pent om å få ta en sniktitt, og lover å ikke publisere før lanseringsdatoen. Dette er en bok der hun har samlet gode oppskrifter fra tidligere utgivelser. Strikkeentusiastene på Thon Hotel Surnadal blir altså de første som får se den nye boka. Med seg har hun også garnpakker for noen av plaggene sine, samt noen av de tidligere bøkene hun har gitt ut. Deltakerne stiller seg i kø for å få signer bøkene sine.



Kari Hestnes med den nye boka Strikk, mine fineste skatter.



Kjent surndalsk strikkeprofil og designer Marte Helgetun startet sin strikkereise hos nettopp Hestens. Hun var ansatt hos henne i omtrent et år, før hun startet for seg selv med design og nettbutikk. Etter å ha flyttet til ektemannens familiegård på Skei, startet hun egen gårdsbutikk. Denne er åpen både lørdag og søndag i strikkehelga, og det er mange som benytter anledningen til å ta turen dit. I helga lanserer hun pakker av tøflene Happy Feet, som er et forholdsvis nytt design, og har blitt en suksess på kort tid.

Også de andre butikkene som selger garn i bygda får nok nyte godt av at det er ekstra mange strikkeglade her i helga. Å shoppe garn er, naturlig nok, en stor del av gleden ved å være strikkegal.



Marte Helgetun får også en sniktitt i den nye boka til Hestnes



I underkant av 50 personer befinner seg i Den glade laks fredag kveld, men det ventes flere på lørdag. Fjoråret var absolutt toppår, det er færre påmeldte i år.



- I fjor var det over dobbelt så mange, men vi bryr oss ikke om dem som ikke er her, sier Kari Heggset. Vi koser oss veldig vi som er her, de andre vet ikke hva de går glipp av, smiler hun.



Ivrige tilskuere når Kari Hestnes viser hvordan en kan designe egne plagg.



Uten mat og drikke.... Ingrid Megård og Kari Heggset sørger for servering til strikkerne.