Stramt budsjett i Rindal

Saksdokumentene til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.

17 representanter møtte.



Møtet startet med spørretime.



Line Flåtten (Ap) spurte om det er mulig å få en oversikt over antall arbeidsplasser i privat sektor i Rindal, for å se hvordan utviklinga har vært.

Ordfører Vibeke Langli svarte at dette skal hun prøve å finne ut av til neste møte.



Kjetil Løften (Sp) spurte om busstoppene på bussruta som går til Orkdal på søndagskveldene. Elevene som går på Orkdal videregående skole, og tar buss til Orkdal på søndagskveldene, må gå av bussen på Torshus og gå resten av veien til hyblene sine. Det er fordi denne bussen ikke stopper mellom Torshus og rutebilstasjonen på Orkanger. Er det mulig å få gjort noe med dette, så bussen kan stoppe flere steder?

Ordfører Vibeke Langli svarte at kommunen vil prøve å finne ut av dette.

96/19 - Betalingsregulativ for kommunale gebyr 2020



Saka ble lagt fram av teknisk leder Nils Heggem.

Innføring av ny lokal forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg innebærer at Rindal nå får en feier på heltid. Det blir også et samarbeid med feierne i Surnadal kommune, for å sikre både sikkerhet og kompetanse. Det skal også kjøpes inn en del nytt utstyr, blant annet en bil med ren og skitten sone. Utgiftene skal dekkes etter selvkostprinsippet. Man mangler erfaring for å beregne utgiftene, så noe må beregnes ut fra skjønn og noe ut fra andre kommuners erfaringer.



Rådmannens innstilling:



Kommunestyret vedtar vedlagt betalingsregulativ for kommunale gebyr for Rindal kommune med virkning fra 1.1.2020.



Dette innebærer følgende endringer i gebyrsatsene:

- En generell økning av gebyrene etter konsumprisindeks på ca. 2,0 %

- Ny lokale forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Rindal kommune gjør at det fra 2020 blir tatt inn gebyr på fritidsboliger. I tillegg er gebyret for feiing og tilsyn på helårsboliger økt med noe mer enn konsumprisindeksen.

- Gebyr på feiing og tilsyn blir beregnet etter selvkostmodellen, og eventuelt overskudd vil fra 2020 bli satt av på fond.

I tillegg vedtar kommunestyret å investere 880 000 kr for innkjøp av utstyr for gjennomføring av feiing og tilsyn.



Punkt 3.1.8 i betalingsregulativet blir endret etter behandlingen i Driftsutvalget. Setningen «og minimum 50 %» blir tatt ut.



Her ble det en lang diskusjon.



Kjetil Løften (Sp) kommenterte at han synes prisen for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger er høy, med tanke på at det skal feies bare hvert 7. år. Han påpekte at Rindal kommune allerede har høye avgifter, og han spurte om det er nødvendig at gebyret blir så høyt.

Svein Halsetrønning (Ap) sa at han er enig med Løften. Han påpekte at Rindal er en hyttekommune, så dette blir det reaksjoner på. Han ba om en mer grundig gjennomgang av behovet.

Magnar Dalsegg (H) påpekte at "noe mer enn konsumprisindeks" egentlig er en veldig høy prosentvis økning. Han spurte om det går an å samarbeide med Surnadal om bruk av utstyr, og ikke kjøpe alt selv. Han ba også om mye mer grundig dokumentasjon av utgiftene. Prisen for feiing av fritidsbolig er den samme som for feiing annethvert år av helårsbolig.

- Jeg kan ikke være med på den innstillingen som ligger her i dag, sa han.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) syntes også at feiegebyret for fritidsboliger er høyt, og spurte om hva prisen blir hvis man i tillegg har anneks med pipe. Et gjennomsnitt med feiing av bare ei og ei halv hytte pr dag virker heller ikke riktig, påpekte hun.

Line Flåtten (Ap) spurte om hvordan dette behovsprøves. Hun spurte også om det er mulig å investere mindre enn det som er foreslått i saka.

Hege Gåsvand (H) sa at saka har vært oppe i driftsstyret. Driftsstyret var ikke enig i alt i saksframlegget, og har ikke fått svar på alle spørsmål, sa hun. Grunnen til at saka gikk igjennom i driftsstyret uendret var at driftsstyret ønsket at saka skulle komme videre til kommunestyret, sa hun.

Brannsjef Tor Arne Moen svarte at feiing av fritidsboliger er svært tids- og kostnadskrevende. Ei eller to hytter pr dag er faktisk vanlig. Utgiftene er reelle, og det er behov for fullt utstyr også i Rindal. Det er en nøktern investering som er beregnet. Mange sammenlignbare kommuner har høyere gebyr på feiing av fritidsboliger, sa han. Utstyret som skal kjøpes inn vil også være en nyttig ressurs for teknisk avdeling i kommunen og for brannvesenet.

Nils Heggem påpekte at alt er beregnet etter selvkost, og dette er en tjeneste som kommunen er pålagt å utføre. Feieren må inn på hytta for å gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget, så han må ha en avtale med hytteeier, noe som i seg selv er svært utfordrende. Mange hytteeiere bor langt unna. Det er mye logistikk som skal gå opp.

Hege Gåsvand (H) spurte om det er mulig å ta ett gebyr pr hytte, om det er ei eller flere piper. Hun spurte også om det er mulig å feie på helg, når flere er å treffe på hytta.

Tor Arne Moen svarte at dette absolutt er mulig. Feiing på helg blir selvsagt mye dyrere enn om det gjøres innenfor vanlig arbeidstid.

Line Flåtten (Ap) spurte om det er mulig å starte med et lavere gebyr, og eventuelt regulere prisen etter hvor ofte pipa skal feies, slik som man gjør på helårsboliger.

Tor Arne Moen sa at det nok vil være enklere å se på differensiering av prisen når man har holdt på en stund.

Nils Heggem påpekte i sitt svar at det samme prinsippet gjelder for eksempel renovasjon, der prisen er den samme for alle fritidsboliger, uansett behov.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) påpekte at det er et spørsmål om logistikk, og at det må gå an å få til mer enn ei og halv hytte om dagen hvis man planlegger i god tid. Hun spurte også om det er noen verdi på den gamle feierbilen, og om den kan selges.

Tor Arne Moen svarte at feieren ikke skal gå alene inn i en hytte hvis eieren ikke er til stede. Da må man være to, slik at man ikke kan bli beskyldt for noe. Den feierbilen som brukes i dag er "arvet" fra hjemmetjenesten.

Ola Heggem (Sp) advarte mot å legge inn differensiering i prisene, for det blir veldig komplisert. Enkelhet er ofte bra, mente han. Han sa at han er enig i at det foreslåtte gebyret er høyt. Det som kan diskuteres er investeringene, og evt. å leie utstyr fra nabokommunene, eller å leie inn de som tilbyr leiekjøring med scooter i en periode.

- Reglene om feiing blir innført for å hjelpe oss, så det må vi se positivt på, sa Heggem.

Tor Arne Moen svarte at det ikke er mulig å leie inn utstyr fra Surnadal, for det er nødvendig at begge feierne stille med eget utstyr.

Nils Heggem tilføyde at beregningene har vist at det blir dyrere å leie inn andre på scooterkjøring.

Mildrid Kattem Aune (Sp) spurte om det er muligheter for fritak for hytter som ikke blir brukt, og hvordan man løser logistikken på hytter som ligger langt unna, kanskje innenfor verneområdet.

Tor Arne Moen sa at dersom Rindal velger ei anna løsning enn den som er foreslått i saka, så vil det ikke være mulig å gjennomføre det planlagte samarbeidet med Surnadal. Det er mulig å søke om fritak for feieavgift, dersom det dokumenteres at hytta ikke er i bruk. Utgifter til utstyr utgjør svært få kroner pr hytteeier pr år, påpekte han også.

Kjetil Løften (Sp) la fram forslag om et noe lavere gebyr, på 300 kr pluss mva pr gards- og bruksnummer. Forslaget innebærer også investering i ny feierbil, henger og scooter i 2020. Investering i ATV utsettes. Selvkostprinsippet legges til grunn, og gebyrene vurderes på nytt år for år.

Line Flåtten (Ap) støttet forslaget.

Forslaget fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med Senterpartiet sitt forslag ble enstemmig vedtatt.





97/19 - Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 2020



Saka ble lagt fram av ass. helse- og omsorgsleder Ann Kristin Tørset.



Rådmannens innstilling:



1. Vedlagte betalingsreglement for helse- og omsorgstjenester i Rindal kommune vedtas. Reglementet gjelder fra 01.01.2020.

2. Selvkost hjemmetjenester settes til kr. 334,- pr. time for 2020.

3. Kurdøgnpris ved Rindal helsetun settes til kr. 3778 for 2020



Svein Halsetrønning (Ap) la fram forslag om ingen økning i månedlig betaling for trygghetsalarm

Kjetil Løften (Sp) spurte om hvorfor kurdøgnprisen har økt så mye fra i fjor, og hvor høy den prisen er i sammenlignbare kommuner.

Ann Kristin Tørset svarte at tallene beregnes ut fra utgiftene i budsjettet. Kurdøgnprisen er ganske lik den som andre kommuner har.

Hege Gåsvand (H) ba om mer forklaring rundt utgifter til trygghetsalarm.

Magnar Dalsegg (H) sa at rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonevne gikk enstemmig inn for rådmannens forslag da de behandlet saken.



Arbeiderpartiets forslag fikk 7 stemmer, og falt. Rådmannens innstilling ble dermed vedtatt.





98/19 - Nye vedtekter for Ungdomsrådet



Saka ble lagt fram av kulturleder Morten Møller.



Rådmannens innstilling:



Kommunestyret vedtar følgende nye vedtekter for ungdomsrådet:



1. Navn

1.1.Utvalgets navn skal være Rindal ungdomsråd



2. Formål/vedtekter

2.1 Rindal ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Rindal kommune.

2.2 Gi barn og unge innflytelse i saksområder som barn og unge selv finner aktuelt for sitt oppvekstmiljø

2.3 Kommunestyret skal godkjenne vedtekter for ungdomsrådet



3. Arbeidsområde

3.1 Ungdomsrådet blir et rådgivende organ for kommunale myndigheter, og alle kommunale saker som berører ungdom kan tas opp i ungdomsrådet.

3.2 Ungdomsrådet skal være pådriver for aktivitetstilbud rettet mot barn og unge i Rindal

3.3 Ungdomsrådet skal på best mulig måte støtte opp om aktiviteter og tilbud i privat regi som er rettet mot målgruppa barn/unge.

3.4 Ungdomsrådet skal delta i andre kommunalt oppnevnte utvalg og arbeidsgrupper der dette føles naturlig.

3.5 Ungdomsrådet er referansegruppe for barnas representant i kommunens plansaker.

3.6 Ungdomsrådet forvalter egne tiltaksmidler som fastsettes i årlige budsjettvedtak



4. Sammensetning

4.1 Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning:

• To representanter med personlig vara fra elevrådet ved Rindal skole, fortrinnsvis en av hvert kjønn

• Tre representanter med personlig vara fra ungdom i alderen 16-19 år, fortrinnsvis to elever fra videregående skole og en lærling/ungdom i arbeid 2

• En representant med personlig vara under 19 år fra frivillige lag/foreninger hjemmehørende og/eller med aktivitet i Rindal.

4.2 Ungdomsrådet konstituerer seg selv på første møte etter valg.

4.3 Valg til ungdomsrådet skal imøtekomme kravet om kjønnsbalanse jmf § 28 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, samt krav stilt i kommunelovens § 5-12 om alder og valgperiode.

4.4 Ungdomsrådet fremmer forslag til kommunestyret ved valg av ungdomsråd. Kommunestyret velger ungdomsrådet



5. Arbeidsmåte

5.1 Ungdomsrådet avholder møter etter behov, og setter selv opp sin møteplan.

5.2 Rådmannen oppnevner sekretærressurs for ungdomsrådet

5.3 Leder i samarbeid med sekretær setter opp saksliste og kaller inn til møte

5.4 Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Rådet er vedtaksført når over halvparten av medlemmene er tilstede.



6. Økonomi

6.1 Innenfor en økonomisk ramme årlig fastsatt av kommunestyret gjennom årlige budsjettvedtak kan ungdomsrådet gi bevilgninger til både egne arrangement/aktiviteter og tiltak for barn/unge etter søknad.

6.2 Ungdomsrådet får godtgjørelse i tråd med ”Reglement for godtgjøring til folkevalgte».



Mildrid Kattem Aune (Sp) la fram forslag om et ekstra punkt om at ungdomsrådet orienterer kommunestyret om sitt arbeid to ganger pr år.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med den vedtatte tilføyelsen ble enstemmig vedtatt.

99/19 - Valg av nytt ungdomsråd 2020



Rådmannens innstilling:



Følgende velges til nytt ungdomsråd fra 2020:



Majken Røen med personlig vara Henrik Moen for 2 år 2020-2021

Sofie Solli Jacobsen med personlig vara Trine Sveen Flåtten for 1 år 2020

Inge Ålbu med personlig vara Emma Skjølsvold Aasen for 2 år 2020-2021

Anny Synnøve Løfaldli med personlig vara Nora Bolme Fjerstad for 2 år 2020-2021

Vanja Mossefinn med personlig vara Mina Halgunset for 1 år 2020

Steinar Møller med personlig vara Stian Grytbakk for 1 år 2020



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

100/19 - Kommunalt tilskudd til mindre anlegg og områder for idrett og nærmiljøaktivitet



Saka ble lagt fram av kulturleder Morten Møller.



Rådmannens innstilling:



Kommunestyret vedtar følgende fordeling av kommunalt tilskudd til mindre anlegg/områder for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak 2019:

- Rufus 4H kr 26.000,-; kjøp og oppsetting av gapahuk i Fossdalen

- NMK Rindal/Surnadal kr 26.000,-; rehabilitering av bilcrossbane for godkjenning av løp

- Nordre vel kr 14.000,-; gapahuk ved lekeplassen i boligfeltet Grindvegen vel kr 4.000,-; innkjøp av bord/benker til sosial møteplass i boligfeltet



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

101/19 - Digitaliseringsstrategi 2019-2023



Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.



Rådmannens innstilling:



Digitaliseringsstrategi 2019 - 2023 for Rindal kommune tas til etterretning.

Det lages en tiltaksplan for hva som skal prioriteres av digitalisering for 2019-2023.



Åge Jonli (Ap) spurte om hvor mye av dette som er investeringer, og om det er noe som kan vente.

Kjetil Løften (Sp) la fram forslag om å ta med to politikere i digiforum. Gjerne ordfører og en representant fra driftsstyret. Forslag på Vibeke Langli og Inge Skjølsvold. Kommunestyret får en gjennomgang av handlingsplana en gang pr år.

Magnar Dalsegg (H) spurte om hvordan man skal klare å sette brukeren i sentrum. Han har fått tilbakemeldinger om at det ikke er like enkelt å bruke alle løsningene som kommunen har innført på dette området.

Hege Gåsvand (H) påpekte at det er viktig å ha med ungdommer i digiforum, og oppfordret til det. Hun støttet derfor Løftens forslag.

IKT-ansvarlig Tove Schei sa at brukerne først og fremst er innbyggerne i kommunen, ikke bare de ansatte. Kommunen har også ansvar for kompetansehevende tiltak for brukere, og det er nødvendig både internt og for innbyggerne. Det skal blant annet gjennomføres en brukerundersøkelse for å finne ut hva som trengs av opplæring.

Man kan ikke la være å være med i utviklingen på dette området, påpekte Schei. Hun er stolt av at Rindal kommune er lagt framme i utviklingen. Lisensene koster det de koster, så det er ikke så mye å spare her, sa hun.

Magnar Dalsegg (H) anbefalte at saker om digitalisering også tas opp i rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- For jo eldre du blir, jo oftere trykker du på feil knapp, sa han.

Ass. rådmann Sivert Dombu sa at er problematisk at en politiker skal være med i et organ som er løpende samråd med de som jobber med IKT i kommunen. Det skal ikke tas noen avgjørelser i digiforum, sa han.



Forslaget fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med den vedtatte tilføyelsen ble enstemmig vedtatt.

102/19 - Høringsuttalelse - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk



Saka ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.



Rådmannens innstilling:



Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til høringsuttale til NOU 2019:16 – Skattlegging av vannkraftverk



Vurdering (utdrag):



Rådmann har vurdert utvalgets innstilling og mener det inneholder flere svakheter. I tillegg vil utvalgets forslag gjøre et vesentlig innhogg i kommunens inntekter. LVK har gjort en spesifikk vurdering og mener Rindal kommune vil få reduserte inntekter tilsvarende 4,5 millioner kroner basert på de endringene som foreslås. (...)



Ola Heggem (Sp) sitter i landsstyret i LVK. Engasjementet i distriktene er stort, og tverrpolitisk, sa han. Dette er en komplisert sak. Heggem påpekte at alle parter faktisk er misfornøyd med kraftutvalgets forslag. Han støtter uttalen som er lagt fram.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





103/19 - Søknad om forlenget kommunal garanti - Rindal idrettslag



Rådmannens innstilling:



Rindal kommune stiller følgende garanti for midlertidig banklån i påvente av utbetaling av spillemidler, som for at den skal være gyldig, først må godkjennes av Fylkesmannen:



Rindal kommune garanterer overfor långiver Rindal sparebank for lån som Rindal IL har tatt opp i påvente av utbetaling av spillemidler(byggelån). Garantien begrenses oppad til det faktisk tildelte beløp for spillemidler, maksimalt 2 100 000 kroner, og ansvaret reduseres i takt med utbetaling av spillemidlene. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon.



Garantien utløper i alle tilfelle senest 31.12.2021



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

104/19 - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2020-2023 - Sluttbehandling i kommunestyre



Saka ble lagt fram av økonomisjef Henning Andersen.

Det er mye som er usikkert på inntektssiden, og også en del på utgiftssiden er fortsatt noe usikkert. Budsjettet i saksframlegget har et merforbruk på kr 1.725.000.



Rådmannens innstilling finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.



Ansvar 100 Politikk



Magnar Dalsegg (H) la fram forslag om gjennomgang av delegasjonsreglementet i 2020. Han forslo også å etablere bedre kontakt med næringslivet.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.



101 Rådmann/sentraladministrasjon

Line Flåtten (Ap) la fram forslag om en total gjennomgang av hele organisasjonen, på grunnlag av den vanskelige økonomiske situasjonen. Forslaget innebærer også at den jobben må legges ut på anbud.

Rådmann Birgit Reisch minnet om at man allerede er i gang med å gjennomgå ressursbruken på de fleste ansvarsområder. En total gjennomgang av organisasjonen vil også koste penger.

Arbeiderpartiets forslag om en total organisasjonsgjennomgang fikk 8 stemmer og falt.

Magnar Dalsegg (H) oppfordret til å vurdere mer samarbeid med andre kommuner.

- Vi skal fortsatt arbeide aktivt for å redusere sykefravær i hele organisasjonen, og være forsiktig med å leie inn vikarer ved sykefravær. Vi vil også sette reduksjon av matsvinn og kildesortering mer på dagsorden, sa han.



Administrasjon

Bettina Røen Helgetun (Sp) spurte om hvordan det ligger an med nødnett i kommunen.

Dette må man undersøke og komme tilbake til.



Stabsenhet

Line Flåtten (Ap) foreslo innføring av månedlig fakturering av kommunale avgifter fra 2021.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Barnehagene

Hege Gåsvand (H) spurte om hva kommunen kan spare på å stenge barnehagene i to uker om sommeren.

Ordfører Vibeke Langli svarte at innsparingen er på 150.000 kr.

Ola Heggem (Sp) advarte mot en diskusjon om barnehagestruktur og antall barnehager. Han ba også om en vurdering av om det er verdt å spare inn 150.000 kr på å stenge barnehagene i to uker.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) minnet om at det er mange som har delt ferie, og at stengt barnehage i to uker om sommeren kan være et problem for mange. Hun summerte opp fordeler og ulemper både for brukere og ansatte.

Line Flåtten (Ap) påpekte at det heller ikke er bra å redusere vikarbruken i barnehagene.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) foreslo å opprettholde åpen barnehage om sommeren, slik som det har vært før.

Kjetil Løften (Sp) foreslo at 2020 blir et prøveår der man stenger barnehagene i to uker om sommeren, og prøver å legge så godt til rette som mulig for de som er berørt. Så kan man evaluere ordningen og vurdere det på nytt etter dette.

Kirsti Barbo Landsem sitt forslag falt mot 12 stemmer.

Kjetil Løften sitt forslag ble enstemmig vedtatt.



Rindal skole

Camilla Løften (Ap) la fram forslag om at det er viktig å styrke kompetansen rundt barn og unges psykososiale miljø på skolen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.





Nærings- og samfunnsutvikling

Ass. rådmann Sivert Dombu forklarte at det ikke framgår tydelig i saka hvor mye kommunen bruker på næringsutvikling. Det som går til næringsutvikling er til sammen kr 2.150.000.

Magnar Dalsegg (H) spurte om det går an å inngå et samarbeid med bedrifter/lag og organisasjoner om å få til sommerjobber for ungdom.

Ola Heggem (Sp) la fram forslag om å prioritere å støtte tiltak som gir tydelig sysselsettingseffekt.

Forslaget fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.



Bygg/anlegg

Magnar Dalsegg (H) spurte om det er mulig å gjøre noe mer for å leie ut flere av de kommunale boligene som står ledig.



Helse og omsorg

Magnar Dalsegg (H) la fram et ønske om å støtte tiltakene om sosial møteplass for ungdom.



Talldelen av budsjettet:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, punkt for punkt.

Kjetil Løften (Sp) la fram et felles forslag fra Senterpartiet og Høyre for å balansere langtidsbudsjettet, blant annet med å anslå større inntekter, med videreføring av skatteinngang og utbytte fra aksjer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ola Heggem (Sp) kommenterte blant annet et leserinnlegg om brutte valgløfter med at prioriteringene er gjort i henhold til de ulike partiprogrammene. Han avsluttet sitt innlegg med å gi ros til økonomisjefen, administrasjonen, enhetslederne og formannskapet for budsjettarbeidet som er gjort.



I denne saka har vi ikke fått med oss alle detaljer, så det vises til Rindal kommunes eget referat fra møtet for full oversikt.



Tradisjonen tro mottok rådmannen, på vegne av hele administrasjonen, blomster fra ordføreren som takk for god innsats i året som har gått.