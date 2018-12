Stramt budsjett i Rindal

Møtedokumentene finner du på Rindal kommune sine nettsider.

17 representanter møtte.



066/18 Godkjenning av møtebok

Møteboka ble enstemmig godkjent.



067/18 Kommuneplanens samfunnsdel - revisjon 2018 - sluttbehandling i kommunestyret

Formannskapet har behandlet saken, og gjort noen endringer i innstillingen. På Rindal kommune sine nettsider kan du lese innstillingen fra Formannskapet i sin helhet.

Saken ble lagt fram av Leif Conradi Skorem fra plankontoret.

Gjennom høring og offentlig ettersyn har det kommet inn 19 merknader.

Line Flåtten (Ap) takket for en fin gjennomgang av saken. Denne saken har man jobbet med i flere år. Hun foreslo å fjern begrepet "utradisjonelle idretter" under punkt 2.2, og heller bruke begrepet "variert idrett". (Vi viser til møtereferat for korrekt ordlyd)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Magnar Dalsegg (H) sa at dette er en omfattende plan og en god plan, som det har vært jobbet godt med på alle hold. Han syntes at det er feil at innspill fra de politiske partiene ikke er tatt inn i saksbehandlingen.

Plansjef Sivert Dombu svarte at det er ryddig å holde forslag fra de politiske partiene utenom saksbehandlingen, og at de først blir tatt inn under den politiske behandlingen. Det vil være feil om saksbehandlerne skal ta stilling til politiske forslag under saksbehandlingen, mente han. Men dette er smak og behag, så det må man diskutere og finne ut av, sa han.



Ordfører Ola T Heggem la fram et forslag til endring på grunnlag av et innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Nytt pkt under "dette vil vi gjøre" under 3. folkehelse:

- Vi gir mer oppmerksomhet til de forebyggende helsetjenestene i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Et par andre endringsforslag ble også vedtatt. Vi viser til møtereferat som kommer på Rindal kommune sine nettsider.



Formannskapets innstilling til kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt.





068/18 Innretning av viktige interkommunale samarbeidsordninger etter fylkesbyttet

Saken ble lagt fram av plansjef Sivert Dombu.



Rådmannens innstilling:



1. Rindal kommune ser behovet for å etablere ganske store samarbeidsordninger for framtidige barnevernstjenester og vil arbeide videre med to alternativer, med sikte på endelig avklaring i kommunestyret innen april 2019 og iverksetting fra 2020:

- samarbeid med Surnadal, Sunndal og eventuelt Tingvoll, med Surnadal som vertskommune

- samarbeid med Orkland, med Orkland som vertskommune

2. Rindal kommune ønsker fra 2020 å videreføre samarbeid bare med Surnadal om PP-tjeneste og kulturskole.

3. Ordføreren og rådmannen får i fellesskap fullmakt til å framforhandle nye samarbeidsavtaler for alle disse tre ordningene, som skal legges fram til behandling i kommunestyret seinest høsten 2019. Kommunestyret må holdes orientert om arbeidet underveis.

4. Rindal kommune trer ut av Nordmøre regionråd – ORKidè med virkning fra 1. januar 2020.



Ordfører Ola T Heggem (Sp) la fram et forslag om endring i pkt. 1:

1. Rindal kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Surnadal om barnevernstjenester. Rindal kommune er positiv til at en eller evt to andre kommuner kan inviteres inn i samarbeidet. Det forutsettes at Surnadal fortsetter som vertskommune.

Heggem påpekte at Halsa går ut av det interkommunale samarbeidet om barnevern med Rindal og Surnadal, og over til et en egen barnevernsordning i Heim kommune med 6000 innbyggere. Dette har Fylkesmannen ingen innvendinger mot. Rindal og Surnadal har tilsammen 8000 innbyggere, så det er vanskelig å forstå at dette blir for smått for et barnevernssamarbeid. Han understreket at det viktigste er å sørge for best mulig tjenester for innbyggerne, men her er det selvsagt ulike meninger. Det er ikke lenger noen risiko for tvangssammenslåing med kommuner på Møre-sida, så det argumentet er i alle fall borte. Også når det gjelder kulturskolen og PPT mener Heggem at et samarbeid med Surnadal gir best tilbud til brukerne, ikke minst med tanke på avstand.

Magnar Dalsegg (H) sa at at det selvsagt er ønskelig at man har mest mulig interkommunale samarbeid innenfor eget fylke. Men det er ikke noe problem å fortsette med samarbeid over fylkesgrensa heller. Alt tyder på at Rindal og Surnadal sammen er stort nok til å bevare fagfolk i de aktuelle stillingene. Han sa at han vil støtte Sp sitt forslag.

Hege Gåsvand (H) kommenterte at det er greit å samarbeide med Surnadal om barnevern. Men det blir tett og nok nært nok, så det er ingen ulempe om det kommer inn flere kommuner i det samarbeidet.

Forslaget fra Sp ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt.



069/18 Stiftelsen Miljøfyrtårn - oppsigelse

Plansjef Sivert Dombu forklarte at det ikke har vært aktivitet innenfor Miljøfyrtårn de siste åra. Det er heller ingen bedrifter i kommunen som jobber med dette for tida. Saken kommer opp i kommunestyret pga. at kommunestyret vedtok innmeldingen i 2005, og derfor må kommunestyret vedta utmelding før det kan gjennomføres. Her er det mulig å melde seg inn igjen ved behov.



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune sier opp all deltakelse i Stiftelsen Miljøfyrtårn med virkning fra 2019.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



070/18 Midtre Gauldal kommune som deltaker i det interkommunale samarbeidet om Plankontoret



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune godkjenner at Midtre Gauldal kommune tas inn som deltaker i det interkommunale samarbeidet om Plankontoret fra 01.01.2019.

Rindal kommune godkjenner styrets forslag til reviderte vedtekter for plankontoret. De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 01.01.2019.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



071/18 Hovedplan vann, vannmiljø og avløp 2019-2022 - sluttbehandling

Saken ble lagt fram av Avdelingsleder VAFR Nils Ole Evjen.

Det blir ikke noen store økninger i avgifter på vann og avløp framover.



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022.



Petter Baalsrud (Sp) sa at dette er en etterlengtet plan, og det er greit å ha dette på plass. Det var en enstemmig behandling i driftsstyret.

Magnar Dalsegg (H) spurte om hva som er gjort for å sjekke ut hvor mange i Lomundal som er interessert i å koble seg på den kommunale vannledningen.

Odd Geir Rønningsbakk (Sp) spurte om hvordan det er med sikringssonen rundt grunnvannsanlegget, og viste til at det var en bilulykke i nærheten med en liten diesellekkasje nylig.

Bettina Røen Helgetun (Sp) sa at dette er en god plan. Hun spurte om det blir mulighet for å legge fiberkabel sammen med vann og/eller avløp også i andre deler av bygda enn Lomundal. Hun spurte også om kommunen har fulgt opp med informasjon om den nye drikkevannsforskriften.

Nils Ole Evjen svarte at det har vært gjennomført en spørreundersøkelse i Lomundal om hvem som ønsker kommunalt vann, og det har vært god respons på dette. Det er tatt høyde for at vannnettet kan utvides mer på sikt.

Når det gjelder sikringssonen rundt vannverket har kommunen en HMS-plan og samarbeid med brannvesen og IUA (Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning). I Surnadal finnes et depot med utstyr for å ta opp diesel o.l. I forbindelsen med trafikkulykken nylig ble Nasjonal vannvakt kontaktet, og der fikk man gode tips og råd.

Svorka blir kontaktet når nye vann- og/eller avløpsledninger skal legges ut, slik at fiberkabel kan legges ut samtidig.

Når det gjelder registrering av private brønner så har Mattilsynet ikke fått inn så mye informasjon som ønsket, og kommunen skal være med å purre på alle som ikke har kommunalt vann.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



072/18 Budsjettregulering desember 2018

Saken ble lagt fram av økonomisjef Bjarne Nordlund.

Det er lite dramatikk i denne budsjettreguleringen, sa økonomisjefen. Når det gjelder investering er det litt for mange prosjekter som står på vent og enda ikke er gjennomført. Disse skal gjennomføres neste år.

Når det gjelder tomtesalg er ikke oversikten i saksframlegget riktig. Det har kommet inn 1,5 millioner på tomtesalg hittil i år. Men dette påvirker ikke budsjettet nevneverdig.



Magnar Dalsegg (H) spurte om hvor mye som er avsatt til utbedring av skolekjøkken i 2019. Dette er en av investeringene som er utsatt fra 2018 til 2019.

Økonomisjef Bjarne Nordlund svarte at det ligger kr 330.000 til investering på skolekjøkken.

Line Flåtten (Ap) stilte et spørsmål om Elbil-ladestasjon. Hva betyr årsprognose?

Økonomisjefen svarte at kostnaden til Elbil-ladestasjon er helt i tråd med det tidligere i vedtaket fra Formannskapet. Antatt egenkostnad på Rindal kommune er nå kr 600.000.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

073/18 Betalingsregulativ for kommunale gebyr 2019

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagt betalingsregulativ for kommunale gebyr for Rindal kommune med virkning fra 1.1.2019.

Dette innebærer følgende endringer i gebyrsatsene:

· Gebyr for deling etter plan- og bygningsloven (punkt 3.5) økes fra kr 1050 til kr 1200

· Gebyr for jordprøvetaking økes ikke

· Gebyr for avløp økes ikke

· Øvrige gebyr økes med konsumprisindeksen (tolvmånedersendring i KPI i oktober 2018) som nå er på 3,1 %



Petter Baalsrud (Sp) brakte videre fra behandlingen i driftsstyret at alle de kommunale gebyrsatsene bør oppgis med mva.



Magnar Dalsegg (H) kommenterte at prisene er høye, og at det er litt uklart om det er timepris som oppgis.

Petter Baalsrud (Sp) hadde en kommentar til dette. Han sa at timeprisen på kr 1200,- er en vanlig timepris for fakturering av arbeid. Det er mer enn lønn som må inkluderes i en slik timepris. Økonomisjef Bjarne Nordlund bekreftet dette.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

074/18 Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 2019

Saken ble lagt fram av ass. helse og omsorgsleder Ann Kristin Tørset.



Rådmannens innstilling:

Vedlagte betalingsreglement for helse- og omsorgstjenester i Rindal kommune vedtas. Regelementet gjelder fra 01.01.2019.

Selvkost hjemmetjenester settes til kr. 306,- pr. time for 2019.

Kurdøgnpris ved Rindal helsetun settes til kr. 2 850 for 2019.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

075/18 Handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i kommunestyret

Saken ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch og økonomisjef Bjarne Nordlund.



Dette er et svakt budsjett med et negativt netto driftsresultat på 2,7 millioner kroner. De fleste enheter får noe innstramming. Det legges inn svært få investeringstiltak, men planleggingen av utbyggingen på Rindal helsetun prioriteres. Det er veldig få vedlikeholdstiltak som er lagt inn i budsjettet.

Det er også et svakt økonomisk langtidsopplegg fram til 2022. Det blir nødvendig å redusere virksomheten på flere områder framover.

For at økonomiplanen skal bli bærekraftig må regnskapene bli klart bedre enn budsjettene framover.

Helse og omsorg kommer til å gå på merforbruk på lønn i 2018. Det er et viktig signal å ta med seg, sa Bjarne Nordlund.

Han understreket også at prognosen for regnskapet i 2018 så langt er at det blir et negativt netto driftsresultat.

Fondsutviklingen er noenlunde stabil framover. Renteutgiftene stiger, mens avdrag på lån er stabilt. Kommunen betaler ned mer på lån enn det tas opp nye lån i perioden fram til 2022. Lønnskostnadene øker i takt med prisstigningen, med minst 2,5% hvert år.

Promillesatsen for eiendomsskatt er uendret.

Budsjettallene gir grunn til bekymring for investeringene framover, ikke minst mht. utbyggingen på Rindal helsetun. Men her har man enda ikke konkrete tall å forholde seg til.

Det ser ut til å bli fulle barnehager framover, så på dette området er rammene økt i forhold til tidligere anslag. Det strammes ytterligere inn på skole, selv om Rindal allerede bruker veldig lite på skole i forhold til andre kommuner.

På anlegg og Bygg/FDV er rammene nesten beholdt. Det blir endringer i lederstrukturen, bl.a. pga. nytt interkommunalt samarbeid om brannvesenet.

Innenfor barnevern er det lagt inn store økninger, som også er nødvendig.

Helse og omsorg er den enheten som får de største utfordringene med dette budsjettforslaget. Antall brukere går litt ned, samtidig som det foretas en dreining med færre sykehjemsplasser mot mer hjemmetjenester. Men rammene er likevel for stramme til å opprettholde driften på det nivået som kommunestyret tidligere har vedtatt.



Magnar Dalsegg (H) sa at det må jobbes med å finne ut hva man skal gjøre for å få folk til å bosette seg i Rindal, og blant annet få en annen alderssammensetning i lokalsamfunnet. Dette kan være en sak for formannskapet etter jul, mente han.

- Vi har en jobb å gjøre for å få til mer inntekter, sa han.

Han la fram forslag om å ta ut kostnaden med økt ressurs til personalarbeid/stab, og kartlegge behovet mer nøye fram til mars 2019.

Han la også fram forslag om kr 500.000 til asfaltering, balansert mot økt salg av tomter.



Kirsti Barbo Landsem (Sp) støttet budsjettforslaget slik det er framlagt.





Line Flåtten (Ap) sa at hun forstår bekymringene til enhetslederne, men det er også viktig at budsjettene er realistiske slik at de har forutsigbarhet i arbeidet sitt.

Hun la fram forslag om at alle ledige tomter i kommunen må kartlegges og digitaliseres, og gjøres tilgjengelig for aktuelle kjøpere på nett.

Hun foreslo også en evaluering av MOT-arbeidet.

I tillegg foreslo hun å flytte 50% stilling som skolehelsesøster inn under ansvarsområdet for skole. Ap mener at det er viktig at skolehelsesøster er til stede på skolen i 50% stilling.



Tove Flåtten (Krf) sa at det er synd at det er lagt inn reduksjon i stillingen som folkehelsekoordinator fra 2020, og at hun håper stillingen kan bevares som den er. Hun understreket også at det er viktig at skolehelsesøster er på skolen, og at elevene blir kjent med henne.



Ordfører Ola T Heggem (Sp) kommenterte at kommunens boligsatsing de siste åra har vært vellykket. Han er også glad for at man klart å være troverdig angående eiendomsskatten, og klart å unngå økning i promillesatsen siden eiendomsskatten ble innført.

Han sa at han synes det virker uhensiktsmessig at de to helsesøstrene i kommunen skal være under hvert sitt ansvarsområde.



Rådmann Birgit Reisch sa at hun er enig i at det er en fordel at de to helsesøstrene er under samme ansvarsområde, slik at de to stillingene kan brukes litt fleksibelt. Skolehelsesøster er nå i 70% stilling.



Line Flåtten (Ap) spurte om hva som er problemet med at de to helsesøstrene er under forskjellig ansvarsområde når arbeidsgiveren er den samme.

Hege Gåsvand (H) sa at det er viktig å tenke litt nytt, også som politikere. Når man bygger ut helsetunet vil det bedre forholdene for de ansatte, og det kan jo gi innsparinger i framtida. Når det gjelder skolehelsesøster ser det ut som ordningen ikke fungerer slik som den var tenkt, og at skolehelsesøster ikke er så mye på skolen som man i utgangspunktet mente. Intensjonen var at stillingen skal brukes til forebyggende arbeid blant barn og ungdom i skolen.

Personalsjef og skolefaglig ansvarlig Gunnhild Strupstad forklarte at 20% av stillingen til skolehelsesøster ligger under psykisk helse. Dette er helt klart et lederansvar. Men det går en del tid til annet enn de grunnleggende oppgavene, blant annet til innføring av nytt datasystem, påpekte hun. Hun understreket at det er ønskelig, og i mange sammenhenger viktig, at skolehelsesøster er knyttet opp mot fagmiljøet innenfor helse og omsorg i kommunen.

Ass. helse og omsorgsleder Ann Kristin Tørset forklarte at skolehelsesøster blant annet har brukt tid på oppfølging av enkeltelever. Det er ellers viktig å ha fleksibilitet når det gjelder de to helsesøstrene i kommunen, sa hun.



Rådmann Birgit Reisch fremmet et nytt forslag angående skolehelsesøster. Forslaget innebærer at skolehelsesøster forsatt blir under samme ansvarsområde som i dag, men at tidsbruken evalueres og kommunestyret blir informert om dette i mars 2019.

Line Flåtten (Ap) sa at forslaget fra Ap opprettholdes.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) påpekte at alle egentlig er enig i intensjonen i saken. Dette gjelder jo at skolehelsesøster må bli mer synlig på skolen. Hun vil gå for rådmannens innstilling.

Magnar Dalsegg (H) sa at han vil gi rådmannen en sjanse til å finne ut av saken.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) mente at man kan nå samme mål med å la rådmannen gå inn i saken og finne ut av tidsbruken.



Ap sitt forslag angående skolehelsesøster-stillingen falt med 8 mot 9 stemmer.

Øvringe forslag fra Ap ble enstemmig vedtatt.



Høyres endringsforslag angående asfaltering og salg av tomter ble enstemmig vedtatt.

Høyres forslag om å ta ut ekstra ressurs til personalarbeid/stab med 40% stilling inntil videre ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag om økning til barnevern og reduksjon til integrering ble enstemmig vedtatt.



Rådmannens innstillinger med de vedtatte endringer ble til slutt enstemmig vedtatt.



076/18 Framtidig organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingen fra samarbeidsforumet for kontrollutvalgene på Nordmøre og ber ordfører og leder i kontrollutvalget være kommunens representanter i utvalget som skal foreslå en ny organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene på Nordmøre.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



077/18 Forvaltningsrevisjon - vedlikehold av bygg

Rådmannens innstilling:

Som videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport ««Vedlikehold av kommunale bygg» vedtar kommunestyret følgende:

1.Kommunestyret slutter seg til vurderingene og konklusjonene som går fram av saksframstillingen, og understreker følgende:

a) Det lages ikke noen egen plan/egne politiske mål for standard/vedlikehold av bygg. Dagens ordning med mål og tiltak i det årlige/4-årige handlingsprogrammet («Rødheftet) – med noe tillegg (som beskrevet i saksframstillingen) er tilstrekkelig.

b) Det rapporteres jevnlig, som beskrevet i saksframlegget – og etter nærmere ønske/plan fra Driftsstyret - tilstand og vedlikeholdsbehov for de kommunale byggene.

c) Det er et forbedringspotensial på oppfølging av KOSTRA-veilederen på området. Dette tar området/enheten innover seg.

d) Det tas på noe sikt i bruk nye(forbedrede) systemer/opplegg for å gi mulighet for en bedret og forenklet plan for å vise status og vedlikeholdsbehov av de kommunale byggene. Før påske 2019 må saken ha fått sin endelige avklaring – enten å satse på å utvikle det vi har eller investere i noe nytt.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

078/18 Referatsaker og orienteringer



Ordføreren Ola T Heggem gikk igjennom referatsakene. Han ba rådmannen om informasjon om innkjøpssamarbeidet som har vært diskutert mye i andre kommuner. Men han understreket at det ikke er noe alternativ å melde seg ut av innkjøpsordningen.

Rådmann Birgit Reisch informerte om at stillingen som økonomisjef i Rindal kommune har vært lyst ut, og at to personer har blitt tilsatt og takket nei til stillingen, med vidt forskjellige begrunnelser. Stillingen blir derfor lyst ut på nytt.

Angående personalsaken som ble behandlet i lukket møte i kommunestyret sist opplyste ordføreren at den går sin gang, og at kommunen har en advokat på saken.

Ordføreren fortalte at Rindal blir svært godt mottatt i Trøndelag, og at møtet med Fylkesmannen i forrige uke forsterket det inntrykket. Han informerte om at det vil bli en enkel markering på museumstunet i forbindelse med overgangen til Trøndelag på ettermiddagen nyttårsaften.