Strålende konsert med kulturskolen i Storstuå

Årets konsert startet med Surnadal skolekorps, som spilte diverse marsjer, en cha-cha-cha, tango og New kids on the block. Under sistnevnte låt var aspirantene også korister med litt koreografi.

Med korpset hadde også drilltroppen en liten opptreden i en av marsjene. Skolekorpset var ledet av dirigent Anja Poulsen.

Etterpå var det pianoelevenes tur til å skinne. Noen av dem hadde begynt å spille ganske nylig, mens andre hadde holdt på litt lengre. Uansett hvor de var i løpet, var alle veldig flinke, og alle fikk tid til å vise seg frem på scenen.

Etter pianoelevene kom så bandet No Name. Vokalist og klassisk gitarist Karianne Holten fortalte at bandet heter No Name nettopp fordi de ikke har noe navn, og at de syntes det hørtes kulere ut på engelsk.

Bandet på fem medlemmer spilte "Civil War" av Guns’n Roses, og med en avansert gitarsolo, heftig vokal og godt samspill viste de hvor flinke de er.

Og nettopp at det er mange flinke elever ved Kulturskolen på Indre Nordmøre ble bevist gang på gang gjennom kvelden.

Neste nummer var en vakker spansk romanse, spilt på klassisk gitar, av Arnstein Fjærli.

Deretter var det klart for Carla von Buggenum-Vermeer, som også understreker at kulturskolen er et tilbud for alle - ikke bare barn og ungdom. Hun fremførte en nydelig sang fra musikalen "Ghost".

Etter van Buggenum-Vermeet kom et band som fremførte John Lennon-låta Imagine, før det deretter var klart for den første solovokalisten, Pål Sæther. Han sang "Anthem" fra "Chess". Enda en vakker låt, som fulgte opp klassikeren "Imagine" på en flott måte.

Sæther ble etterfulgt av et godt band, som med låta "Black Magic Woman" fylte rommet med god stemning. Neste ut var Karianne Holten, med en fin versjon av låta "The Scientist" av Coldplay.

Etter det var det på tide med bandet Mikrobølgeovn. Vokalist Amund Pihl-Strand meldte fra scena at han var en smule forkjølet, uten at det gikk ut over den gode framføringa.

Deretter var det klart for stemmebruk-elev Sanna Steinshamn, som fremførte Sam Smith-låta "Lay me Down". Hun ble etterfulgt av Ellen Svendsen Fiske, som også fremførte en sang av Sam Smith - "Stay with me".

Etter Sam Smith-låtene var det klart for Synnøve Meisingset, som også er medlem av No Name. Hun fremførte "Birds Strange Birds", både med vokal og sang.

Til slutt var det bandet DeSigns tur. De hadde fått med seg blåsere for å få til Amy Winehouse-låta "You Know I’m No Good", og sammen leverte bandet og blåserne en flott avslutning på det som var en god konsert i Storstuå.