Strålende forhold for vinter-drifting

Leder i Nordmøre Gatebilklubb, Peder Brøske Moen, var godt fornøyd med oppslutningen om årets første gatebiltreff.

- Vintertreff er et årlig arrangement i klubben vår. Det ser ut til å være populært i år også, til tross for at det er svært kaldt i dag. Du skal ikke se bort i fra at vi arrangerer enda et treff senere i vinter, sier Brøske Moen.

Lederen kan fortelle om et økende medlemstall i klubben, og at de forsøker å arrangere ulike aktiviteter for sine medlemmer gjennom hele året.

- Nå er vi snart 100 medlemmer, så det er en jevn og fin økning. I løpet av året arrangerer vi flere treff, både på og utenfor banen. Sosiale turer med gokart er en populær aktivitet. Alle som er interessert i bil er velkommen til å bli medlem, sier han.

Lørdag deltok 40 biler på vintertreffet, hvor altså drifting står i fokus. Drifting er en form for motorsport hvor teknikken går ut på å få bakhjulene til å miste grepet mot underlaget, slik at bilen spinner gjennom svingene og sjåføren kontrollerer bevegelsene - også kalt sladding.

Det ble delt ut tre priser under treffet:

Beste firehjulstrekk: AugustMelland (Suzuki Baleno)

Beste bakhjulstrekk: Håkon Rognskog (Mercedes 124)

Beste fremhjulstrekk: Lars Kristian Heggset (Volvo V70)



Leder i Nordmøre Gatebilklubb, Peder Brøske Moen

Eneste kvinnelige deltaker

Drifting og gatebil er en mannsdominert aktivitet, selv om Nordmøre Gatebilklubb har flere kvinnelige medlemmer. Under lørdagens vintertreff var det kun èn kvinnelig sjåfør å se bak rattet. 25 år gamle Ann Charlott Dahl Holden fra Surnadal kunne gjerne tenkt seg å sett flere damer på banen.

- Dette er første gang jeg kjører på tre år, så det var artig å prøve igjen. Jeg deltar kun fordi det er artig med spøling og få sleng på bilen. Det er litt spenning, og samtidig lærer du å håndtere bilen. Jeg er gift med en mann som elsker å drive med dette, så det er nok mye av årsaken til at jeg har blitt bitt av basillen.

Den tøffe tobarnsmoren oppfordrer alle damer til å forsøke seg på bilsporten.

- Det er i alle fall mye artigere å sitte bak rattet enn i passasjersetet, smiler hun.



Ann Charlott Dahl Holden liker seg best bak rattet

