Stortap for damene, seier til herrene

Det var bortelaget som kunne gå til pause med ledelse i lørdagens oppgjør på AMFI Park, etter scoring i det 27. spilleminutt. Kaptein Vegar Brøske utlignet til 1 - 1 i det 72. spilleminutt. Ti minutter før slutt reddet keeper Mattis Fiske et straffespark. To minutter før full tid ble Amen Hailu byttet inn, og tre minutter senere sørget han for at alle tre poengene ble igjen i Surnadal.

Surnadal klatret med dette til 4. plass på tabellen med 36 poeng - tre poeng bak Tomrefjord på plassen foran. Surnadal avslutter sesongen med bortekamp mot Malmefjorden 7.10, og hjemme mot Averøykameratene 13.10.

Stortap i Molde

Damelaget gikk som forventet på et tap mot Molde på bortebane. Laget spilte uten mange av sine faste spillere, blant annet toppscorer Mari Gjul. Kampen endte til slutt 8 - 0. Surnadal/Søya/Todalen har kun èn kamp igjen å spille. Motstander er FK Fortuna på bortebane, noe som trolig blir i det tøffeste laget. Sunnmøringene er et av lagene som kjemper om kvalifisering til 1. divisjon.

Sunndal vant over Orkanger, og Nardo tok en overraskende seier mot Herd. Det betyr at Surnadal/Søya/Todalen fortsatt ligger over streken på tabellen, men med kun ett poeng mer enn Nardo på nedrykksplass. Nardo møter Trondheims-Ørn 2 i sin siste kamp. Det hele blir avgjort når siste serierunde sparkes i gang lørdag 6. oktober kl 14.

