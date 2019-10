Storsuksess

Surnadal sparebank arrangerte sin faste sparebankuke lørdag, i forbindelse med verdenssparedagen 31. oktober. Det har vært arrangert siden 70-tallet, og er en svært populær tradisjon. Mange av foreldrene til barna som kom i dag, husker de selv gledet seg til dette som små barn.

Erik Mogeno var 16-17 år da han startet med buktaling. Han hadde tidligere lest en bok om temaet. Men det var da han hadde vært på audition til Norske talenter med trylling året før, og ikke kommet seg videre, at han ville gjøre noe som ikke hadde vært på Norske talenter før. Året etter møtte han på audition som buktaler. Slik startet hans suksess som buktaler, det som nå er hans levebrød. Han har arrangement for både barn og voksne. Han kombinerer både standup, trylling og buktaling.



Det var spennende show som traff både barn og voksne.



Rotta Geir startet showet sammen med Mogeno.



Barn fra salen ble med og dramatiserte eventyret "Jenta som drømte om å bli prinsesse". Dette er fra første showet klokka 11.00, hvor det var Anna Lila Mauset (9 år), Kristian Lu (8 år), Elias Henden Svensli (6 år) og Harald Lu (5 år) som var med på dramatiseringen.



Beatrice Heggem Todal (9 år) på en av ponnisyklene.



Storfornøyd gjeng. Bak ser vi bankansatte; her ved Brit Jorid Stendahl, Maret Heggset, Liv Dalsegg, Dan Blekken, Sverre Fiske og Magne Snekvik.

Foran: Erik Mogeno med Kalle som var med han på Norske talenter. Kalle stilte også opp i dag, da han syns det har sett teit ut at Erik hadde stått alene på scenen og snakket med seg selv. Han synes det er veldig greit å være hånddukke til en buktaler, for da kan han si hva han vil til hvem han vil, mens det er Erik som får skylden for det som blir sagt. Til høyre: rotta Geir. For de som ønsker å se mer av Erik og dukkene hans, anbefaler han å se på hans youtube-kanal.

Ingress: Fra dagens andre forestilling klokken 14.00. Tuva Husby Fuglset (6 år) fra Molde (som har hytte i Surnadal) spilte prinsessen. Her er det håndsrekning angående hvem publikum mener prinsessen skal gifte seg med. De tre andre skuespillerne er Marius Kvande (10 år), Leon Haga (10 år) og Magnar Vikan (9 år).

Det har vært en suksessrik dag ved Surnadal sparebank. Da er det bare å glede seg til neste års sparebankuke.