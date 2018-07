Også i år er flere personer godt i gang med utfiskingen, men vi ønsker mange flere i å bidra. Spesielt hyttefolk kan være gode bidragsytere for å sette ut ettgarn eller en ruse mens de er på hytta. Vatna som er med i prosjektet er Måvatnet, Langvatnet, Andersvatnet, Solåsvatnet, Geitøyvatnet, Krokvatnet og Litlbøvervatn.





For å tilgjengeliggjøre utstyret og utfiskingen best mulig har det blitt satt opp utstyrsboder og noen båter på forskjellige steder på Nordmarka. På kartet nedenfor (link til PDF) kan man se hvor bodene og båtene tilknyttet prosjektet ligger.



Kart Øst (Link - PDF)

Kart Vest (Link - PDF)







Neste uke ønsker prosjektet å be inn til dugnaden ”Storstøt mot småstet”.



Dugnaden er slik at tirsdag 24. juli setter vi ut garn og ruser. Folket bestemmer selv hvilket vann de vil fiske i. Her håper vi at de som har båter og er mest kjent med prosjektet bidrar. Torsdag 26. juli så håper vi mange kommer og hjelper med å re opp garn og utstyr. Dette kan være spennende for barnefamilier for fisk det får vi. Det vil være folk fra prosjektt på Tippen ved Solåsvatnet fra kl 18:00 både tirsdag og torsdag neste uke.



For de som ønsker å hjelpe til med å ta opp garn og ruser kan møte opp på Tippen ved Solåsvatnet kl 18:00 Torsdag 26. juli.

Uansett hvilke vann du fisker i ønsker vi velkomne til Tippen kl 20:00 for en felles samling og kaffekopp ☺



Det viktigste uansett om du fisker selv eller blir med på fellesrunden er å notere fangsten i fangstskjemaene som du finner i utstyrsboden. Eller send fangsttall til post@itrollheimen.no.



Velkommen skal dere være!