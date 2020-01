Storslagent i Storstuå

Vi tok en prat med Anders Larsen, surndaling og mangeårig medlem av TrondheimSolistene.

- Vi har spilt i Surnadal hvert år i 10-15 år nå, sier han. Det er veldig hyggelig å spille i hjembygda. Særlig moro er det å få ha med elever fra kulturskolen, noe som er tradisjon. I år er de cirka 20 i tallet fra Surnadal, Sunndal, Halsa og Rindal. Vi håper å kunne inspirere unge musikere ved å gi kulturskoleelevene mulighet for å bli med på konsertene våre, sier han.



I november fikk Anders Larsen jobb som leder i Laget Vårsøg i et toårig vikariat for Gerd Ingrid Kvendset. Larsen, som er bosatt i Trondheim, ser ikke mørkt på å pendle mellom de to jobbene.



- Vi har sommerhus i Surnadal, så det er greit å være her. Jeg passer på å få inn et møte når jeg er her. Jeg har faktisk fått lurt inn et møte i dag også, smiler han. Å jobbe med vårsøghelga er veldig artig. Det er en festival som er anerkjent langt utenfor kommunenes grenser.

Også på publikumssiden er vårsøghelga er en suksess.



- Bygdefolket er flinke til å møte opp, og det er et mål for oss å inspirere flest mulig til å få øynene opp for klassisk musikk.

Noen som tidlig har fått øynene opp for klassisk musikk er elevene fra kulturskolen, og det er nettopp de som åpnet ballet på fredagens konsert med to sanger, hvorav den ene var en fengende versjon av Bon Jovis Livin’ on a Prayer. Det svingte i salen, musikkeren koste seg, publikum koste seg, og stemningen for kvelden var satt. De unge musikerne fikk en velfortjent, dundrene appalus med seg ut fra scena.



I tillegg til de faste medlemmene i TrondheimSolistene, var surndalingen Kirsten Næss med på fiolin. Kirsten skulle etter hvert være kjent for de fleste surndalinger som en talentfull ung fiolinist. Hun er for tiden elev på musikkonservatoriet i Trondheim.



Sammen med Næss og to solister, Trey Lee fra Hong Kong på cello og gitaristen Nils Olav Johnsen, ble vi ført på en musikalsk reise som startet i barokken med Händels Conserto Grosso, Via Grieg og til latinamerikanske rytmer. Først gjennom en komposisjon av brasilianske Heitor Villa-Lobos.



Deretter fortsatte vi til Argentina og Astor Piazzolla, en komponist som søker å fornye den tradisjonelle tangoen. Han har latt seg inspirere av Vivaldis De 4 årstidene i komposisjonen De fire årstidene i Buenos Aires.



Lekende lett førte TrondheimSolistene og solistene Lee og Johansen oss gjennom dynamiske krumspring. Og det var ikke bare publikum som koste seg, vi opplevde lystige musikere som framførte med stor innlevelse.



Som ekstranummer framførte Lee en var og melodiøs kinesisk komposisjon kalt Removing the flesh from the bone. Inspirasjonen er historien om eng ung jentes triste skjebne.



TrondheimSolistene leverte, som vanlig, noe den stående applausen vitnet om.



Omtrent 225 personer hadde tatt turen til Storstuå, men salen hadde plass til flere. Men det blir flere muliheter. Neste år er sansynligheten stor for en ny, stor konsertopplevelse av samme slaget!



Anders Larsen klar for konsert i hjembygda. Fiolinen eies av Lars Løset.



Fiolinist Kirsten Næss



Disse fire damene hadde tatt turen fra Sunndal, Ålvundeidet og Neslandet for å bli med på konserten. Fra venstre Sara Stavheim Seljebø, Tuva Nyheim England, Shenyan Salehzade og Ronja Nes Hyldbakk.



Unge talenter



Den anerkjente cellisten Trey Lee på besøk i Surnadal



Leder i TrondheimSolistene, Geir Inge Lotsberg, loset oss gjennom kvelden og ga oss knagger å henge musikken på gjennom å fortelle litt om komponister og verk​.



Solistene Trey Lee og Nils Olav Johnsen



TrondheimSolistene høstet stående applaus