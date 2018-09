Pga. dårlige værmeldinger droppet vi Blåfjellet i Halsa og dro til Storsetra og Klokkarhaugen i stedet. Det ble en bra løsning!

Vi prøver oss på Blåfjellet neste tirsdag, 25. september. Kjører fra Torshall kl. 9.30. Dette blir den nest siste Tirsdagstur´n denne sesongen. Så grip sjansen og bli med!

Tekst/bilder: HEF

Vi parkerte ved bomkassen og gikk oppover mot Storsetra etter Stangviklivegen. Ser her ned til Stangvik.

Nysnø på de høyeste fjelltoppene, som vi ser.

Framme ved Storsetra, hvor vi tok en lang matpause.

Seterfjøset er satt i stand og står åpent for folk som vandrer forbi. Kjempebra tilbud! Seterskjelet er borte. Det brant ned etter et lynnedslag, visstnok på 1950-tallet.

Også prisverdig at seterstølen blir slått. Blir mye mer åpent!

Fra Storsetra gikk vi til Klokkarhaugen via Jøstrin. Akkurat her fulgte vi en sausti over et langt høydedrag. Lettgått terreng!

Oppe på Klokkarhaugen, 571 moh. Utrolig god utsikt i alle retninger. Strengen i bakgrunnen.

Ei lita regnskur dukket opp på tilbaketuren. De 14 turgåerne denne dagen lot seg ikke skremme av noen regndråper.

Vi tok en kortere vei tilbake: Gikk forbi Austigardsetra og fulgte derfra en skogsvei ned til Stangviklivegen. Vi kan se tilbake på enda en trivelig Tirsdagstur!