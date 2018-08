Storfint besøk i kulturhuset

«Stabat Mater Dolorosa» er ei katolsk hymne fra 1200-tallet. Teksten skildrer Marias lidelser under korsfestelsen av sønnen Jesus Kristus. En rekke komponister har tonesatt «Stabat Mater», også Kjetil Bjerkestrand, som skrev dette til Oslo kammermusikkfestival i fjor. Det er et verk for vokal (Live Maria Roggen), fiolin (Arve Tellefsen), strykekvartett (Festivalkvartetten) og to minimooger (synthesizere).

«Switched on Bach» var det første studioalbumet til den amerikanske musikeren og komponisten Wendy Carlos, utgitt i 1968. Det er en samling komposisjoner av Johann Sebastian Bach spilt på Moog synthesizer.

Kjetil Bjerkestrand og Arve Tellefsen trenger vel neppe noen videre presentasjon; men Live Maria Roggen er kanskje ikke fullt så kjent for alle på Indre Nordmøre. Vel, hun har vunnet flere Spelemenn (både som vokalist i jazzgruppa Come Shine og med egen soloplate). Live har også deltatt i mange andre grupper og prosjekt og er bl.a. både med som sanger og komponist i vokalensemblet Trondheim Voices.



Festivalkvartetten består av Alex Robson (fiolin), Bård Monsen (fiolin). Anders Rensvik (bratsj) og Ole Eirik Ree (cello).



Kjetil Bjerkestrand.



Live Marie Roggen.

