Storartet konsert av ELG og The Brazz Brothers

Godt over 300 solgte billetter er ny rekord i det intime konsertlokalet på Surnadalsøra, og det var ingen tvil om at publikum fikk valuta for pengene. Først ut var jazzgruppa The Brazz Brothers som består av Jan Magne Førde (trompet og flygelhorn), Helge Førde (trombone), Runar Tafjord (horn), Stein Erik Tafjord (tuba), Kåre Nymark jr (trompet, flygelhorn) og Kenneth Ekornes (trommer). De fremførte både jazz og blues fra ulike deler av verden, og hadde publikum i sin hule hånd fra første stund med livlig musikk og gode historier.

Etter en liten time med musikk fra sunnmørsbandet inntok ELG, også kjent som Øivind Elgenes, scenen sammen med bandet som for anledningen utelukkende bestod av musikere fra indre Nordmøre. Øyvind Glåmen, Brage Kristian Einum, Sondre Skogseth og Olav Nergaard Tørset gjennomførte jobben til høyeste stilkarakter.

Øyvind Elgenes vant TV2-serien «Århundrets stemme» i 2018. Samme året kom hans syvende soloutgivelse, "Ei merkelig tid". I løpet av fredagens konsert fikk publikum høre låter fra hans nye album i tillegg til flere andre låter han har laget oppigjennom årene.

61-åringen fra Kristiansund er kjent som både vokalist, gitarist og låtskriver, og publikum fikk se alle hans kvaliteter under fredagens opptreden. ELGs kraftfulle stemme hadde ingen problemer med å fylle konsertlokalet, og den folkekjære artisten viste i tillegg en enorm formidlingsevne.

Konserten ble avsluttet med to fellesnummer som inkluderte både ELG, bandet og The Brazz Brothers. Først fremførte de den vakre balladen "Elg sin vuggevise", før det hele ble avsluttet med klassikeren "Everyone Needs a Friend" av Dance with a Stranger. ELG ønsket seg fullt trøkk fra "Surnadals største blandakor", og fikk det!

Konserten var siste programpost på Vårsøghelgas første dag - en skikkelig pangstart på resten av helga!

Vårsøghelga fortsetter lørdag med vårsøgtorg, bokustilling fra lokale forfattere, bobler og barokk på Øverlandet, Kleivakveld og argentinsk aften. Se hele programmet her.