Stor takk til Surnadal Taxi

Sist fredag hadde jeg akutt behov for å få tilsendt en pakke fra sykehusapoteket i Trondheim.

Skulle jeg ha ventet på vanlig postgang hadde jeg tidligst fått pakken på mandag.

Fra St. Olav går det daglig transport til Orkdal sjukehus, men enda er det et stykke til Surnadal.

Jeg tok derfor kontakt med Surnadal Taxi og spurte om de hadde noen oppdrag til Orkdal i løpet av dagen.

Det hadde de, og de sa at det absolutt ikke var noe problem for deres sjåfør å ta pakken med til Surnadal.

Takket være Surnadal Taxi kunne jeg på fredag ettermiddag hente pakken på ESSO på Skei.

1000 takk for kjempegod service.

Hilsen Beret Sande