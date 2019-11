Stor stemning med Odin Jensenius

Med presentasjon på det han kalte "overheidd", tok Odin Jensenius Storstuå fra første sekund. Karakteren, som er en sauebonde fra Namdalen, snakket om sin egenutviklede metode H-touch. På godt norsk kan det oversettes til "Halløy her! Koss'n står det te?", skal vi tro Jensenius.

Jensenius' godlynte humor var ispedd en solid dose god moral, med en klar oppfordring om å se sine medmennesker.

– H-touch handler om å anerkjenne hverandre som individer, og bygge bruer, slik at vi kommer nærmere hverandre som medmennesker, sa Jensenius, og la til selve definisjonen av H-touch:

"Vi e all sammen individa, altså forskjellig, og må behandles ulikt for å behandles likt."

– Dette er krevende, og det tar mer tid å behandle både mennesker og dyr slik, men det er veldig verdt det. Det er godt å bli sett, og hvis bonde ser sau og sau ser bonde, er alt mye triveligere. Mottoet er at man må bry seg nok til å se hele sauen, sa Jensenius, med et tydelig glimt i øyet:

– Jo mer man bruker H-touch i hverdagen, jo mer man ser folk, jo mer stiger trivselen blant folk.

Jensenius la også vekt på hvor viktig det er med god kommunikasjon sau-bonde og bonde-sau, og fortalte om sitt nye prøveprosjekt FIKS - fiskeboller i kvit sau.

Sonstads Jensenius-karakter satte et glimrende punktum på en innholdsrik landbrukskonferanse, og sørget for at deltakerne gikk fra Storstuå med et stort smil om munnen.