Stor stemning både på og utenfor banen

Bildet over: Sigrid Hoston Aasen, Lea Stavik Heggset, Øystein Lysø, Ida Mogstad og Kamelia Drøpping.

Selv om "BUA" i dette tilfellet står for barne- og ungdomsavdelingen i SIL Fotball, hadde alle lag navn fra kjente fotballag som Arsenal, Bayern München, Juventus, Ajax, Liverpool og Manchester United, noe som var morsomt for både barn og foreldre.

Mange foreldre var med på dugnad for dette arrangementet. De har siste uken sittet på Coop Extra, Rema 1000 og inne på Alti Surnadal. Foreldrene stilte søndag på kiosksalg, pizzalotteri, billettsalg, som hallvakt og deltok på andre oppgaver.

Det var god stemning både på og utenfor banen. Mange småsøsken og andre lekte seg, og det var mange publikum på tribuna:



Premieutdeling for de yngste fotballspillerne. Her får Emrik Olai Svendsli (6 år) premie og medalje. Han spilte for laget "Malmö FF".



Venter spent på å bli oppropt for å få premie under stemningsfull musikk fra høyttalerne.



Ariel Kjølstad Fiske (6,5 år) spilte for "Molde FK", som vant 2 kamper i dag. Her viser hun stolt frem medalje og pin.



Aleks Marensius Rudolfsen Gjerstad (10 år) var en av spillerne i "Manchester United". Her er det hans tur under premieutdelingen for de eldste utøverne.

Det var en fin dag for hele familien i idrettshallen søndag.

På cupen var guttene og jentene blandet på lagene, noe Trond Blekken mener er bare sunt. Blekken er leder for barne- og ungdomsavdelingen i SIL Fotball.

– BUA-cup er en fin tradisjon, som vi vil prøve å bevare, sier han.