Stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet

NVEs oppdaterte vårflomanalyse av 15. april viser at sannsynligheten for stor vårflom fortsatt er stor i de fleste deler av landet.

Du kan bidra til å redusere faren for flomskader.

NVE oppfordrer alle til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren.

- Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

- Andre viktige tiltak er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer, for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn, fortsetter Engen.

Les mer om tiltak mot flomskader på varsom.no.



Store snømengder i høyden

NVEs første vårflomanalyse for i år ble lagt fram 30. mars. Analysen viste at det i år er større sannsynlighet enn normalt for en stor vårflom i mange vassdrag, på grunn av store snømengder i høyden. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå.

I Sør-Norge gjelder dette først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet på fjellet, over 500–700 moh. I Nord-Norge gjelder dette også elver med lavereliggende dreneringsområde.



Vårflommen avhenger av været

Hvor stor vårflommen faktisk blir er svært avhengig av været. Analysen gjentas derfor flere ganger i ukene fram til vårflommen begynner.

Rask temperaturstigning og snøsmelting i kombinasjon med nedbør øker sannsynligheten for at vårflommen blir stor, mens saktere temperaturstigning og lite nedbør vil redusere sannsynligheten.

Les hele den oppdaterte vårflomanalysen på varsom.no.

Arkivfoto nedstrøms Bombrua