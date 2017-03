Stor påmelding til Rindalsfelten

Et godt samarbeid

Det er Rindal skytterlag, Lomundal skytterlag og Øvre Surnadal skytterlag som samarbeider om å arrangere feltskytterstevne i Romundstadbygda i mars hvert år. Det er et stort arrangement, som krever at nesten alle aktive skyttere i lagene stiller opp som komite. Det er også mange andre som stiller opp og hjelper til med gjennomføringen av arrangementet.

Skytterne som er med i komiteen skyter selv på lørdag, mens selve hovedarrangementet går av stabelen søndag 5. mars. Skyting pågår fra kl 10 til kl 15.



Mye trafikk i Romundstabygda i helga

Begge dagene blir det mye trafikk i Romundstadbygda, og det blir uten tvil mest på søndag. Folk som ferdes i området må derfor vise litt ekstra tålmodighet i helga. Det har gått bra tidligere, så det vil nok gå bra i år også.



Flere deltakere i år enn i fjor

Allerede tirsdag kveld er det over 150 påmeldte til stevnet, i tillegg til 15 av lagenes egne skyttere som skal delta. Påmeldinga er ikke avslutta, så alt tyder på at det blir større deltakelse enn i fjor.

Leder i Rindal skytterlag, Even Langli, forteller at det kommer folk fra store deler av landet for å delta på feltskytinga. Det er deltakere fra Moltustranda på Sunnmøre, fra Meråker, Røros, Koppang og Lillehammer.



Takk til innbyggerne i Romundstadbygda

Skytterlagene vil rette en stor takk til grunneierne og øvrige innbyggere i Romundstadbygda. Velviljen de viser er helt nødvendig for å kunne avvikle et så stort arrangement som dette. Even Langli trekker også fram alle som stiller opp til komitearbeid, uten dem hadde det ikke blitt noe arrangement.



Ønsker nye medlemmer velkommen

Mange av skytterlagenes medlemmer stiller opp i komiteen på Rindalsfelten i år etter år. Even Langli forteller at det er litt knapt med folk denne gangen, så alle som har lyst til å hjelpe til er hjertelig velkomne. Og hvis noen har lyst til å prøve å skyte kan de komme innom når Rindal Skytterlag har trening i Rindalshuset.

Bildet over er et arkivfoto fra Rindalsfelten i fjor