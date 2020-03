Stor pågang på informasjonstelefonen

Telefonen og epost-tjenesten betjenes av sykepleier Anders Moe Sæter, som er mastergrad-student innen avansert klinisk sykepleie. I tillegg til å betjene informasjonstjenesten er han en av dem som utfører korona-testing i kommunen.

- Det er mange henvendelser på telefon hver dag, så det er tydelig at tjenesten er nødvendig, sier han.

Han opplever ikke tegn til panikk blant rindalingene, og synes at alle er flinke til å gjøre de rette tingene i en krevende situasjon. Folk tar det rolig, og er innstilt på å følge reglene som gjelder til en hver tid.

Han skryter også av legene i Rindal. De er veldig dyktige, og gir alltid svar når man lurer på noe.

- Alle jobber sammen for at dette skal gå bra, sier Moe Sæter.

Henvendelsene til informasjonstjenesten gjelder blant annet hvem som skal i karantene, hvem som skal isoleres, hvem som skal testes, spørsmål om reiser og ellers mye forskjellig.

Han minner om at informasjonstjenesten også har en e-postadresse. I noen tilfeller kan det være bedre å bruke e-post. Det kan man selv vurdere, særlig ved helt konkrete spørsmål. For noen er det lettere å formulere seg skriftlig, og i noen tilfeller er det også lettere å svare skriftlig, særlig hvis han selv må bruke litt tid på å finne ut av ting. Men så langt mener han at han har fått svart alle, både på telefon og e-post.



Nummeret til informasjonstelefonen i Rindal er 91651875.

E-postadressen er korona@rindal.kommune.no



Telefonen er bemannet i legekontorets åpningstider, det vil si kl 08.30 - 11.30 og kl 13.00 - 15.00 på hverdager.

E-posten er bemannet i tidsrommet 08.30 - 15.30 på hverdager.

Foto: Rindal kommune