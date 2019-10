Stor oppslutning om TV-aksjonen på Rindal skole

1. - 6. trinn sang og danset til "Stopp! Ikke mobb", "Vi-sangen" og BlimE-sangen "Mer enn god nok".



Alle er med!



7. trinn var ansvarlige for "kafédrifta"



Det ble fort kø i alle "kaféene"



...og det minket fort på fatene.



6. trinn arrangerte konkurranser. Lykkehjulet var populært.



Her var det quiz.



Ekstra innsats fra personalet i år

Rektor Jon Brønstad benytter anledningen til å skryte av personalet på skolen, som har stilt opp litt ekstra i forberedelsene i år. Skolekjøkkenet er under oppussing, så det har ikke vært mulig for elevene å bake til aksjonen slik de bruker. Derfor har personalet gjort en enda større dugnadsinnsats med baking, og de har også bidratt med ekstra gevinster til lotteriet.

Skolen har ikke tall på hvor mange som var innom på TV-aksjonsarrangementet, men skolebygget var fylt til trengsel, så alt tyder på at dette er et svært populært tiltak. Det er mye folk og stort sett bare blide fjes å se på slike dager, og de legger igjen mye penger, så alt tyder på at dette blir satt pris på, sier Jon Brønstad.



Tradisjonelt arrangement

Arrangementet for TV-aksjonen er en av tradisjonene fra Øvre Rindal skole som ble videreført etter at skolene i Rindal ble slått sammen. Det er mange gode formål å støtte, og TV-aksjonen er det Rindal skole har valgt å prioritere. Dette blir ikke av seg sjøl, så rektoren er takknemlig for alle som stiller opp og som bidrar, både personalet, elevene, og alle som møter opp og støtter aksjonen.

Skolen legger vekt på at elvene på mellomtrinnet skal ha mye ansvar for gjennomføringen av aksjonen, slik at de får nyttig arrangementskompetanse. De lærer å håndtere både stress, kø og penger. Det er fint om det kan stimulere ungdommene til dugnadsånd, synes Jon Brønstad.