Stor oppslutning om Støggukonserten til Jo Sverre

- Dette blir en uformell intimkonsert hjemme i stua som jeg er veldig spent på sjøl, da dette er helt nytt for meg også, sa Jo Sverre Sande før konserten.

Mange var logga på i egne stuer for å være med på en online konsertopplevelse. Hjerter og tommelopp strømma over skjermen under hele konserten, så publikum satte tydeligvis preg på Jo Sverre sin opptreden. Som vanlig en svært uhøytidlig og «neppå» Jo Sverre som småprata elegant mellom låtene. Med to ekstranummer fikk over 500 publikummere en god avslutning på en herlig konsertkveld i sin egen stue.

Bilder: Privat, og skjermdump fra konserten.