Stor oppslutning om høstmarked i Rindal

Det er fint høstvært på den første markedsdagen. Trollheimsporten tok turen innom markedet rett etter åpning, og besøkte noen av salgsbodene.



Inne på Dalalåven selger Inga Dalsegg egne produkter, og Mhf's sølvsmie har fått plass.



F.v. Inga Dalsegg, Marius F. Hoel og Vibeke Langli, med det helt spesielle Rindal kommune-smykket.





Ordfører Vibeke Langli er en av de få som fikk sikret seg et Rindal kommune-smykke fra sølvsmia. Disse smykkene er det bare laget seks av, og de ble revet bort med en gang.



Slik ser kommunesmykket ut. Noen synes det ligner på et troll.





Utendørs er det mange salgsboder. Inga forteller at alle har sørget for å ha håndsprit tilgjengelig, og at hver enkelt utstiller tar ansvar for å overholde korona-reglene.



Sylte gårdsslakteri er på plass med et utvalg av sine produkter.



Ola Sylte og Gudrun Sylte fra Sylte gårdsslakteri stiller opp når det er marked i Rindal. Til vanlig er de en del rundt på messer i nærområdene, men i år har det naturlig nok vært lite av det. Ola Sylte forteller at det også har vært ekstra forsiktige. De vil ikke ta noen sjanser, siden de leverer varer til både butikker og restauranter. Salget minket brått da koronaen kom, men nå har det tatt seg opp igjen, særlig i dagligvaremarkedet, forteller han.





Produkter av ull og saueskinn fra Holum gård.



Gunn Elin Folland selger produkter av ull og saueskinn fra sin egen bedrift Holum gård i Meldal. Produktene kommer fra egne sauer, som nesten er som rindalinger å regne, smiler hun. Sauene går nemlig på sommerbeite i Resdalen, og trekker mot Tretta.

Hun forteller at hun starta i det små med garn i 2015, og etter hvert har dette blitt et levebrød. Hos Holum gård får du kjøpt ullgarn og saueskinn, og ellers mange ulike produkter som er laget av ull og skinn.





Solveig Haglund med selvdyrkede økologiske produkter.



Solveig Haglund fra Oppistua Øye er på plass ved Dalalåven med økologiske poteter og friske, fargerike urter. Hun forteller at hun er opptatt av lokalt salg, og at hun ellers bruker REKO-ringen til salg av sine produkter.





Martin Trønsdal selger brød og annen gjærbakst, som alltid er populært på slike arrangementer.



Gardsbakeriet Hæmstelt er også med på høstmarked, om enn bare den første dagen. Det er lett å la seg friste av ferske bakervarer, så salget går som oftest strykende.

Martin Trønsdal tilpasset seg straks da korona-pandemien kom. Han tok imot forhåndsbestillinger fra kunder og kjørte varene hjem til dem de første ukene. Etter dette har salget gått som normalt, og omsetninga har vært veldig bra hele tida, forteller han. Heller ikke han har deltatt på særlig mange messer i år, men han har åpent utsalg hjemme en dag i uka, og bruker i tillegg REKO-ringen.