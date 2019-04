Stor iver og interesse for dramafaget

Bildet over: Gerd Ingrid Kvendset er strålende fornøyd med den positive trenden på dramafaget.

Da Trollheimsporten møter Gerd Ingrid på Surnadal Kulturhus onsdag formiddag, kunne hun fortelle at fra neste tirsdag er hun i full gang med dramaundervisning i Rindal. Men det er fortsatt lov og anledning til å bli med. – Dette blir en stor og fin gruppe, sier hun, og hun ser fram til at de skal gjøre mange morsomme ting sammen. Akkurat hva de skal gjøre, vil vi finne ut av i fellesskap, forteller hun. -Og med så mange elever, blir det helt sikkert mange fine roller å spille, sier Gerd Ingrid.

Interessen for dramafaget har tatt seg veldig opp nå på nyåret, noe Gerd Ingrid er utrolig glad for, og hun ser fram til en aktiv og morsom tid sammen med mange nye drama- og teaterinteresserte elever.

I Rindal vil det skje mye denne våren. I tillegg til gruppa som nå starter på tirsdager, vil det også bli et tilbud til ungdomsskoleelevene i Rindal. Tid til å leve, vil bli et dramatilbud hvor eleven blir kjent med ulike former for dramatisering. Her vil de lære seg å bli tryggere på samarbeide med hverandre, de vil lære seg improvisasjon og de vil bli kjent med egen kropp og sin egen stemme. Gerd Ingrid lover at de elevene som blir med henne i vår, vil lære seg å bli mindre redd for å delta i større grupper. Noe som helt sikkert vil komme godt med i en verden med mye kaos. – Elevene vil oppleve at de lærer seg å bli godt plantet i seg selv, sier hun.

Ungdomsskoleelevene vil gjennom dette prosjektet lærer seg å se på tekster, analysere disse og undersøke om det finnes underliggende betydninger. I dramafaget vil elevene leke seg fram til svarene og dette vil på en morsom måte styrke eleven i norskfaget, forteller Gerd Ingrid.

I Surnadal har det vært en dramagruppe i gang siden i høst. Denne gruppa begynner nå å bli mere øvet, og har allerede deltatt på to forestillinger i Storstua. De jobber nå med vårens forestilling som er bygd på improvisasjon og rolleinnstudering. I den sammenheng spiller de apekatter for å studere bevegelse.- Det er mye læring i dramatimene, sier Gerd Ingrid, men det er på en ufarlig og morsom måte, understreker hun. Målet er å vise noe på scenen, og samtidig også lære seg å håndtere nervene som kommer i den anledning, forteller hun. – Det gjør godt å venne seg til å takle utfordringer, og det er en lærdom som kan brukes i mange sammenhenger senere, sier hun videre.

Nytt for våren er et tilbud til barn i SFO ved Øye Skole. Der vil det bli lærerik dramalek, tilrettelagt for barn i den aldersgruppa, forteller Gerd Ingrid. Her vil de lage små rollespill i timene og alle får være med å bidra. Samtidig blir det også dramaøvelser og mye annet morsomt, forteller en engasjer t og ivrig dramalærer.

Songleik er et tilbud som har vært en stund hos Kulturskolen på Indre Nordmøre. Dette er for barn i småskolen og her er det mulighet til å prøve forskjellige ting, som for eksempel både mikrofon og instrumenter. Dette er en fin introduksjon til teater og musikk, forteller Gerd Ingrid.

I tillegg til dette har også Gerd Ingrid en deltidsstilling som daglig leder i Vårsøghelga, hvor det til våren skal feires 25-års jubileum, samt at hun har en stilling som kontaktlærer for barne-og ungdomsarbeiderfaget ved Surnadal videregående skole. Hun innrømmer at det kan bli i overkant hektisk innimellom, og at hun stuper rett inn i sommeren når den kommer og alle vårens gjøremål er på plass, forteller hun. Gerd Ingrid gir klart inntrykk av at hun trives godt med det hun driver med, og hun forteller at hun er veldig glad for at hun har muligheten til å få holde på med alt av det hun liker best. – Derfor er det så vanskelig å velge bort noe, innrømmer hun.

Gerd Ingrid brenner sterkt for faget sitt, og hun forteller at hun trives meget godt i teatermiljøet og beskriver seg selv som et genuint teatermenneske. Noe som kommer tydelig fram i samtale med henne. Hun er opptatt av den gode kommunikasjonen man får med publikum gjennom teateret, og hvor fint det er å fange reaksjonen til levende folk og møte folk på nært hold. I undervisningssammenheng gir det henne stor glede å se elevene bli trygge og gjøre hverandre gode. -Det er så fint med en kultur hvor elevene får vise hva de har inni seg, sier hun.

Hjemme er det ingen små barn lengre, bare en Border Collie som ligger i gangen og venter på en luftetur. Det blir mye kveldsjobbing, men Gerd Ingrid forteller at hun er så glad for at hun har muligheten til å holde på med det hun gjør, at det kompenserer godt for litt mange kvelder og lange dager.

Det var Torbjørn Brøske som i sin tid var rådgiver ved Surnadal videregående skole, som fikk Gerd Ingrid på tanken om å satse på et kreativt fag. Egentlig hadde hun sett for seg en framtid innen økonomi, men da hun gikk ut av videregående som blåruss, anbefalte Brøske henne å søke på Dronning Maud i Trondheim, hvor hun valgte drama. I Surnadal hadde hun gått på kulturskolen, både på stemmebruk, internasjonal folkedans og jazzballett. Ola Brøske ble en man som etter hvert betydde mye for de valgene hun gjorde, og han sørget for at hun fikk skyss til og fra kulturskolen, hvor hun også fikk være lærer på «bøgdaverksted», noe som var stor stas.

Da Gerd Ingrid og ektemannen Trond flyttet til Oslo, begynte hun på Høyskolen i Oslo og tok mellomfag i teater. Der viste hun en soloforestilling, basert på noen av Hans Hyldbakk sine ting. Hun forteller at det var noe som ble oppfattet som meget eksotisk av de der nede i Oslo.

Gerd Ingrid og ektemannen flyttet tilbake til Surnadal i 1997, og etter hvert har det blitt fire barn og to barnebarn. Barnebarna bor også i Surnadal, og det er Gerd Ingrid glad for og hun passer på å treffe de ofte.

Hjemme i Surnadal følte hun seg støttet da hun kom hjem igjen, og hun mottok midler fra Kleivafondet for drive aktivt med teater og revy. Svarraberje Teaterlag var hun med og stiftet i 1997, og det ble satt opp mange produksjoner etter hvert. Blant annet ble West Side Story, hvor Gerd Ingrid var ansvarlig for både regi og produksjon satt opp. Her var Einar Sødergren musikalsk ansvarlig, og begge to drømmer om å gjøre dette en gang til.

Gerd Ingrid har deltatt både på Lady Arbuthnott og Gurispelet. Hun forteller at det er utrolig artig å være i et proffesjonelt miljø, og må nok innrømme at hun savner litt det eksperimentelle miljøet i Oslo. Gerd Ingrid forteller at man kan føle seg litt alene i teatermiljøet på Indre Nordmøre, men hun er helt overbevist om at drama og teater er noe som indre Nordmøre har bruk for.

Selv har Gerd Ingrid skrevet og produsert mange forestillinger. Her kan vi nevne Dalapop, hvor hun selv har skrevet teatermanuset og satt opp stykket. Hun har hatt regi på Rindalsrevyen, og hun har hatt mye regi på tverrfaglige prosjekt ved kulturskolen. Hun har vært i hele prosessen fra impuls til forestilling, og liker godt å jobbe med eleven på denne måten. Stor elevmedvirkning er stikkordet her.

Vi i Trollheimsporten ønsker Gerd Ingrid og alle dramaeleven lykke til med alt det spennende de skal drive med utover vinteren og våren.



Gerd Ingrid er gjerne med på lek og morro. Nå ser hun fram til en morsom tid med stor aktivitet.